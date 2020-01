La Copa porta un derbi Uni Girona-Cadí a quarts

El Cadí La Seu serà el primer rival de l'Spar Citylift Girona a la Copa de la Reina, que es jugarà a Salamanca entre el 5 i el 8 de març. El derbi català no serà l'únic a la ronda de quarts de final perquè també n'hi haurà un de basc entre el Gernika i l'Araski. El sorteig es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Salamanca, la ciutat que acollirà en aquesta edició la competició entre els vuit millors equips de la Lliga Femenina Endesa al final de la primera volta. L'amfitrió, per tant, serà el Perfumerías Avenida, l'etern rival de l'Uni, amb el qual només s'hi podria enfrontar en una hipotètica final el diumenge 8 (13.00).

L'Uni debutarà el divendres 6 a les 18h contra el Cadí (Teledeporte), reeditant la semifinal de la temporada passada, que es van endur les gironines amb molta solvència (80-60). Ara bé, el darrer precedent entre tots dos equips va ser molt més igualat i a l'Spar Citylift Girona li va costar Déu i ajuda imposar-se a La Seu en el partit de lliga d'aquesta temporada, disputat el 21 de desembre: 54-56. Un parell de mesos abans, en la final de la Lliga Catalana, amb els dos blocs encara en rodatge (i moltes baixes), les noies d'Èric Surís es van imposar 46-66.

Dues vegades campió de Lliga (2015 i 2019), i consolidat internacionalment amb participacions a l'Eurolliga i a l'Eurocup, a l'Uni l'engresca la Copa. És un títol que falta a les vitrines de Fontajau i la temporada passada es va escapar per poc (71-79) en la final disputada a Vitòria contra l'Avenida. Per poder pensar en la hipotètica final, però, caldrà suar de valent. Primer per derrotar el Cadí i després per desfer-se en la semifinal de dissabte del vencedor del duel València-Ciudad de La Laguna Tenerife. Si s'hi veiés un Uni-València seria la reedició dels quarts de l'any passat, que es van endur les gironines pels pèls (52-49), ara amb el morbo afegit de veure la gironina Queralt Casas i l'expivot de l'Uni Julia Reisingerova jugant amb el conjunt valencià. «Òbviament la il·lusió del club és repetir almenys la presència a la final com l'any passat i tenir el títol a l'abast, per això lluitarem», reflexionava ahir el segon entrenador, David Muñoz, a l'hora de valorar el sorteig.

Sobre el Cadí va recordar que aquesta temporada «competeixen a l'Eurocup» i va advertir que «no hi havia cap rival còmode entre els que ens podien tocar. Ja es veu a la lliga que cada partit és una batalla. El Cadí és un equip molt sòlid, que juga un molt bon bàsquet». Les lesions han fet la guitza a l'equip lleidatà (Yurena Díaz, una de les jugadores més destacades del bloc de Bernat Canut, ha dit adeu a la temporada per un trencament del lligament encreuat del genoll esquerre) «però tot i això han seguit guanyant partits». Muñoz també va explicar que «des de principi de temporada hem intentat plantejar-nos que l'equip havia d'arribar a la Copa en el millor to físic, com ho fem cada any, perquè aquesta és una competició diferent i maca de jugar. Es genera un caliu de bàsquet molt bonic».

La Copa torna aquest 2020 a Salamanca 12 anys després de la seva última visita. L'escenari dels partits serà el Multiusos Sánchez Paraíso. Teledeporte emetrà dos partits de quarts (entre ells, l'Uni-Cadí), i les dues semifinals i la final. El president de la Federació Espanyola, Jorge Garbajosa, es va mostrar convençut que «es viurà una Copa espectacular» i va avançar que esperen grans entrades al pavelló per seguir el desenvolupament del torneig.

L'Spar Citylift Girona espera arribar a la Copa havent recuperat la base Núria Martínez, que no ha debutat encara aquest any per lesió, i potser amb l'arribada d'una pivot per complementar el joc interior que ara està en mans de Coulibaly i Andusic.