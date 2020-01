El Barça tria Quique Setién per rellevar Ernesto Valverde

Quique Setién és l'escollit per rellevar Ernesto Valverde a la banqueta del FC Barcelona. El club va decidir ahir destituir el fins ara preparador durant una tensa junta directiva liderada per Josep Maria Bartomeu. Va ser una nova jornada esperpèntica, que començava amb Valverde dirigint l'entrenament, i que va seguir amb una reunió del preparador amb el president, i amb la reunió de la junta. D'entrada el Barça volia anunciar pels volts de les nou del vespre el canvi a la banqueta, però no va poder-ho lligar tot fins a un quart de dotze de la nit, una vegada va resoldre la liquidació del fins ara preparador.

Setién serà presentat aquesta tarda (14.30) a l'Auditori 1899 de l'estadi i ja dirigirà l'equip en la doble sessió que s'ha programat. Debutarà diumenge contra el Granada al Camp Nou en partit de Lliga. D'entrada semblava que Quique Setién arribaria fins a final de temporada però el club va confirmar que té contracte fins al 2022, amb la qual cosa l'opció que Xavi Hernández agafi l'equip s'esvaeix a curt termini.

Feia temps que el Barça valorava la possibilitat de despatxar Valverde, i amb el fracàs de la Supercopa, ha trobat l'excusa perfecta. A l'espera d'esdeveniments, el ja expreparador va dirigir ahir la sessió d'entrenament de l'equip, en què es va absentar Jean-Clair Todibo, que negocia el seu pas al Schalke 04 alemany. El tècnic va marxar a les 14.00 hores de la Ciutat Esportiva, després de mantenir amb el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, una reunió en la qual van tractar el futur del preparador. Valverde va marxar en el seu cotxe, saludant des de dins d'aquest, i no va fer cap declaració, mentre que Bartomeu feia el mateix però amb destinació al Camp Nou, on després de l'hora llarga de reunió, l'esperava una tensa junta directiva.

Durant les últimes hores, el Barcelona s'ha vist embolicat en una situació esperpèntica, perquè s'han fet públiques les reunions amb executius, com el director general, Óscar Grau, i el secretari tècnic, Eric Abidal, que s'havien vist a Qatar amb Xavi Hernández amb la idea que prengués el relleu de Valverde, cosa que l'exjugador blaugrana no va acceptar. També va dir «no» Ronald Koeman, i ahir a primera hora de la tarda hi havia tres candidats: Mauricio Pochettino, el preparador del filial García Pimienta i Setién. L'escollit és l'exentrenador del Betis. Feia 17 anys que el Barça no destituïa un entrenador. Valverde tanca la seva etapa al Barça amb un balanç de 97 victòries, 32 empats i 16 derrotes en 145 partits, i l'equip situat líder de la Lliga i als vuitens de final de la Champions, on va arribar primer del seu grup.



Setién i Abelardo es retroben

Quique Setién, de 61 anys, és l'escollit per seure a partir d'ara a la banqueta, s'ha de veure si fins a final de temporada o amb opció d'allargar la seva etapa. El seu últim equip va ser el Betis. Com a tècnic també ha dirigit Racing, Polideportivo Ejido, Logronyès, Lugo i Las Palmas. Era el preparador del Lugo la temporada 2014/15, quan va privar el Girona de l'ascens directe en l'última jugada del darrer partit de Lliga (1-1) amb un gol de Caballero. Aquell resultat va donar l'ascens a l'Sporting que entrenava Abelardo, que s'imposava al Betis per 0-3, per la millor diferència en l' average general (van empatar a 82 punts). Setién i Abelardo es retrobaran a Barcelona. Un dirigirà el Barça i l'altre ha arribat a l'Espanyol com a solució d'urgència per evitar el descens, rellevant Pablo Machín en el càrrec.

Valverde se'n va després de dos anys i gairebé vuit mesos en el càrrec, i amb quatre títols aconseguits. Es tracta de la primera destitució d'un tècnic del Barça des de gener de 2003, quan Louis van Gaal va acabar la seva segona etapa al club català, dirigit llavors per Joan Gaspart, i va ser substituït per Radomir Antic. A més, Valverde és destituït amb el Barça com a líder de la Lliga. La derrota a la semifinal de la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic de Madrid (3-2) ha estat el detonant definitiu.