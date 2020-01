El Barça encadena la tercera derrota consecutiva a l'Eurolliga davant un ferm Maccabi

El Barça va encadenar a Tel Aviv la tercera derrota consecutiva (92-85) a l'Eurolliga, en un duel en què el Maccabi es va aprofitar de l'encert des de la línia de 6,75 metres i les pilotes perdudes del seu rival (17 ) per aprofundir en els dubtes del conjunt entrenat per Svetislav Pesic. Un mal segon quart (28-14) va llastrar les opcions del conjunt blaugrana, que, tot i el bon partit de Nikola Mirotic (22 punts i 10 rebots), va patir per frenar el desequilibri des del perímetre de Tyler Dorsey (19 punts) i Scottie Wilbekin (18 punts). Els blaugranes van començar el partit molt concentrats, però van anar per darrere al marcador la resta del matx, i tot i la remuntada final, els locals es van mantenir invictes gràcies a la seva consistència. Una nova ensopegada dolorosa per al Barça, que veu com un rival directe l'iguala a la classificació amb el mateix balanç de victòries (13).