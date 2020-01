Les baixes de Carles Mas i Arnau Comas debiliten l'Olot en la defensa

«És una setmana molt important, aquests dos partits poden marcar cap a on anem. Estem tractant de fer un bon treball en tots els sentits, anem força justos però ho afrontem amb moltíssima il·lusió i tractant de gestionar els esforços», deia ahir l'entrenador de l'Olot, Raúl Garrido, abans de jugar aquesta tarda al camp de l'Ebro. Els garrotxins obren la segona volta a Saragossa i diumenge tornen al Municipal per rebre el Cornellà. Dos partits que poden marcar tendència sobre quina serà la lliga de l'Olot en aquesta segona part del campionat. Les baixes dels centrals Carles Mas i Arnau Comas deixen afeblida la defensa.

Garrido va dir del rival que «és un equip molt complet que està anant de menys a més, ja ho està demostrant a la Copa, on ha arribat als setzens. A l'estiu van fer una renovació total i ara en recullen els fruits. Té bones individualitats, estratègia i la idea de progressar a través de la pilota». Del partit també en va destacar la importància en tractar-se d'un equip que tot just té un punt menys que el gironí: «Sempre és important guanyar, però contra l'Ebro encara ho és més perquè són un rival directe». Ens permetria estar més a prop del grup de dalt i més lluny del grup de baix. Sabem que aquest partit és vital per a les nostres aspiracions».