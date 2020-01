Xavi rebutja prendre les regnes del Barcelona en aquest moment

El Barcelona va tancar l'any 2019 creient en les seves fortaleses, líder de la Lliga i amb bones expectatives per a la Lliga de Campions, però acaba d'entrar en un malson en poc més d'una setmana del 2020, que li pot portar a estar buscant nou davanter per la lesió de Luis Suárez i, pitjor encara, potser també nou tècnic, davant els dubtes que existeixen sobre la continuïtat d'Ernesto Valverde.

Tot anava més o menys encarat fins al derbi amb l'Espanyol amb el qual va arrencar el 2020 futbolístic, en el qual l'equip de Valverde es va deixar remuntar un 1-2 per a acabar empatant el partit, i amb l'afegit que Luis Suárez va començar a manifestar problemes en el genoll dret, el mateix del qual va ser intervingut al maig i que li va impedir jugar la final de la Copa del Rei.

Després de l'ensopegada del primer partit del 2020, el Barcelona va fer les maletes per a anar a l'Aràbia Saudita a participar en el nou format de la Supercopa, contra l'Atlètic de Madrid. El 3-2 del final del partit, després de dominar-lo per 1-2, va acabar sent el detonant que va portar a la directiva a activar el pla B, és a dir, prescindir de Valverde i contractar a Xavi Hernández, actual tècnic de l'A el-Sadd.

El Barcelona, encara que va dissimular un vol alternatiu des d'Aràbia a Catar, argumentat que era per a veure l'evolució del Ousmane Dembélé, després de la seva enèsima lesió muscular, en el viatge de l'executiu Óscar Grau i del director d'esports blaugrana, Eric Abidal, en realitat estava orientat a demanar una vegada més a Xavi Hernández que deixés l'aventura de Qatar i que prengués les regnes del Barça.

En aquestes últimes hores, el Barcelona ha estat esperant la resposta de Xavi, qui al final ha acceptat el desafiament, però mai a mitjans de la present temporada. De fet, la carta de Xavi era la que tenia guardada un dels aspirants a la presidència, com és Víctor Font, qui en el 2021 presentarà la seva candidatura.

Davant la recent negativa de Xavi a signar un contracte amb el Barcelona per a asseure's immediatament en la banqueta del Camp Nou, i esperar a la temporada 2020-21, el Barcelona s'ha quedat sense la seva opció i amb el 'problema' de com resoldre ara la situació de Valvderde, qui aquest dilluns hauria de dirigir a les 11.00 hores l'entrenament del Barça a la Ciutat Esportiva.

Davant la junta directiva blaugrana, que se celebrarà aquest dilluns, tot apunta al fet que aquest diumenge la comissió esportiva realitzi algun gest, pel fet que l'exposició pública que ha tingut una vegada més el Barcelona ens els mitjans aquests dies, transmetent els contactes amb Xavi, ha deixat en una mala situació no sols al club, sinó a l'actual entrenador, qui si no rep una contraorde, aquest dilluns es dirigirà a la Ciutat Esportiva.

Valverde, que va ser renovat fa mesos pel president, Josep Maria Bartomeu, compta amb pocs aliats ja al Barcelona, i després de la derrota a l'Aràbia Saudita, i davant el temor que el Barcelona pugui viure un altre daltabaix en la 'Champions', com va succeir en les dues anteriors temporades, el Barça sembla disposat a fer el que fa anys que no fa: destituir el seu tècnic a meitat de temporada.

Mentre aquesta situació es cou ja al Camp Nou, la posició de Valverde és d'una feblesa manifesta i pocs dubten que ja no sols no dirigirà el partit del diumenge contra el Granada, sinó que ni entrenarà aquest dilluns.

Si bé Bartomeu ha sortit públicament a recolzar a Valverde en les sonades ensopegades esportives, aquesta vegada el president ha guardat silenci i ha mogut peces, com la d'enviar a Grau i Abidal a seduir a un Xavi qui ahir nit no va amagar la seva il·lusió per dirigir al Barcelona, la mateixa que té per a jugar el divendres la final de la Copa amb el seu actual equip, per la qual cosa no desitja fer el pas encara cap al Camp Nou.

Si el moment no fos ja prou amarg, aquesta tarda de diumenge s'ha sabut que la lesió de genoll que té Luis Suárez, i que en principi sol li havia d'inhabilitar unes setmanes per a estar apte per al partit de 'Champions' contra el Nàpols, no podrà jugar durant uns quatre mesos, és a dir, pràcticament tot el que queda de temporada.

Davant aquest contratemps, el Barcelona tornarà al mercat d'hivern, ja actiu, a la recerca d'un golejador que pugui aportar alguna cosa més que l'invent de l'any passat, quan l'entitat va contractar a un inèdit Kevin-Prince Boateng, ja que el ghanès va passar desapercebut.