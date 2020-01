La Unió Esportiva Figueres suma un punt en el darrer partit de la primera volta

Aquest diumenge s'ha disputat l'últim partit de la primera ronda, amb la visita de la Unió Esportiva Figueres a Terrassa, al camp del San Cristóbal, equip de la zona baixa de la classificació i amb un estadi amb dimensions molt reduïdes. Abans de començar el matx s'ha guardat un minut de silenci per la defunció de l'avi del jugador unionista Pol Blay.



La primera part començava amb un puja i baixa entre els dos equips, sense cap domini ni ocasions clars. Al minut 32, arribava la primera groga del partit, per a Oriol Pujadas. Deu minuts més tard, l'àrbitre principal li ensenyava la segona groga i la Unió es quedava amb un home menys. Fins a les acaballes de la primera part, no hi havia un clar dominador de l'encontre.



A la represa, l'equip local se sentia reforçat per jugar amb un home més al camp, però sense mostrar perill davant la porteria de Roman. En l'ultim tram del partit, apretaven els dos equips amb jugades de Tom per a l'equip local, que estavellava la pilota al pal al minut 75. I, en els ultims segons, Gabri ha gaudit d'una oportunitat de decidir el partit.



Finalment, un repartiment de punts, on l'equip de Javi Salamero suma un més, després de jugar amb inferioritat durant la segona part.



La propera cita del Figueres serà el diumenge que ve, dia 19 de gener (12 hores), al camp del Manresa, en el primer partit de la segona volta.



FIGUERES: Roman, Genís Balaguer (79' Pol Tarrenchs), Marius, Joel, Gallo, Pujadas, Pepu, Enzo (51' Gabri) , Iván (73' Duba), Bora I Ousman.

SAN CRISTÓBAL: Adri Menárguez, Óscar Sierra, Carlos Garcia, Ricki, Cristian, Ramón, Tom, Óscar Oliver ( 61' Sergi Martínez, Ruy Gama (69'Joel), Mario Cantí i Mario Domingo (84'Juanpi)

ÀRBITRE: Marcos Fernández Quinterio, Juan Miguel Tebar Hernández, Cristian Blesa García.

INCIDÈNCIES: Minut de silenci per la mort de l'avi del jugador del Figueres Pol Blay.