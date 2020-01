Els de Zidane es queden la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic

El Reial Madrid s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya aquest diumenge en el King Abdullah de Gidda (l'Aràbia Saudita) en vèncer en els penals (4-1) a l'Atlètic de Madrid, un partit que s'ha guardat el més emocionant per a la pròrroga encara que sense gols, per a deixar el títol en mans d'una tanda erràtica en els blanc-i-vermells.

En ratxa de tres mesos sense perdre i amb l'exhibició davant el València el dimecres, el Madrid ha arribat com un tir pel primer títol del curs. No obstant això, els de Zinedine Zidane no han sabut dominar amb un centre del camp poblat i l'Atlètic, capaç d'anul·lar aquesta virtut rival, ha manejat un primer temps de poc ritme i menys ocasions. Després, l'acomodament atlètic ha donat més perill al Madrid, en una final de poques accions en les àrees durant 90'.

La pròrroga ha fet aparèixer a Oblak i Courtois, mentre que Valverde, triat MVP de la final, ha sacrificat la seva expulsió per a evitar un gol cantat d'Álvaro Morata. El meta belga ha acabat sent decisiu en els penals, on Saúl i Thomas han començat fallant, mentre els blancs encertaven. Sergio Ramos ha fet el definitiu 4-1 que ha donat l'onzena Supercopa nacional a Espanya, la primera en el seu format de 'final a quatre' amb escenari l'últim dia per als dos convidats i, com l'any passat, lluny de casa.

Després de sofrir davant el Barça, malgrat el dolç desenllaç, l'Atlètic es va proposar lligar en curt a un Madrid que ha tingut una possessió poc atrevida i, quan ha atacat, ho ha fet per les bandes en part obligat pel rival. Així s'han sentit còmodes els del 'Cholo', encara que en l'àrea dels blancs han passat també poc en l'inici.

Els primers minuts d'intensitat blanc-i-vermella han servit a l'Atlètoc per a allunyar al Madrid de la seva porteria. Morata ha guanyat la línia de fons, Casemiro ha provat des de lluny i Modric també. No hi ha hagut grans ocasions en 45 minuts, la millor una de João Félix, sense paciència davant el regal de Ramos. Per al Madrid, la més clara ha estat una rematada de Casemiro a servei de cantonada abans del descans.



Ha semblat acabar millor l'equip de Zidane, amb una possessió més prop de la meta rival, però amb aquest joc per bandes que no és casualitat contra l'Atlètic. Els del 'Cholo', com bé han perfeccionat davant el Barça, tanquen bé els buits i són forts en els centres. Així Mendy ha optat per buscar el llançament després de diverses pilotes sense rematador, sense sorprendre a Oblak.

Després del descans de nou l'inici ha enganyat a l'espectador, perquè de la represa trepidant de Jovic s'ha passat al derbi literalment del desert. El Madrid ha tingut dues bones opcions amb el davanter serbi, una carrera sense rematada i un tret creuat pegat al pal a passada de Modric. L'ariet blanc ha esta també protagonista, ja 20 minuts després, de l'altra clara del Madrid.

Un centre que Valverde no ha sabut rematar en boca de gol. La fórmula de Zidane dels cinc migcampistes ha passat per sobre del València en semifinals, però en la final trobava a faltar al lesionat Benzema. El tècnic gal ha buscat solucions en Rodrygo, com el 'Cholo' havia fet abans amb Vitolo. L'Atlètic no ha tingut un acostament a Courtois fins a un mà a mà de Morata.



Una emocionant pròrroga no evita els penals

Els de Simeone han acceptat el ritme baix, potser tement el desgast de la seva èpica semifinal, però a 10 minuts del final, el davanter madrileny, el millor dels blanc-i-vermells davant un Corretja desaparegut i un João Félix desencertat, ha tingut el gol. Trippier ha fet d'assistent, com en el córner posterior que ha possat a Giménez, alt per poc. El partit ha guanyat en emoció, però pensant ja en la pròrroga, ningú ha volgut deixar el seu mal record a Aràbia.

Rodrygo ha pogut donar abans el títol als blancs, amb una rematada que li ha sortit centrat, però han arribat 30 minuts més a Gidda. L'Atlètic ha sorprès fresc de cames, amb bones sortides i més conducció que en la segona part. Vitolo ha arribat a l'àrea però molt atapeït per Ramos i Giménez ha tornat a tenir-la en un córner. Oblak ha tret la seva ració de treball amb una doble intervenció a Modric i Mariano, però Courtois li ha continuat subjectant al Madrid.

Aquí, encara que de manera violenta, Valverde ha anat també clau, impedint el mà a mà de Morata. Corretja i Mendy sense voler també han escalfat els guants d'un Courtois que ha volat per a detenir el penal de Thomas. Era el segon errat de dos per l'Atlètic. Carvajal, Rodrygo i Modric els han clavat i Ramos, sense Panenka, ha acabat amb aquesta Supercopa a Aràbia que manté l'idil·li del Madrid de Zidane amb les finals, 10 guanyades, invicte amb un títol en joc.



FITXA TÈCNICA:



--RESULTAT: REIAL MADRID, 0 - ATLÈTIC DE MADRID, 0. (4-1, en els penals).

--ALINEACIONS.

REIAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos (Vinícius, min.103), Modric; Isco (Rodrygo, min.60) i Jovic (Mariano, min.83).

ATLÈTIC DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez (Savic, min.98), Felipe, Lodi (Llorente, min.89); Herrera (Vitolo, min.56), Thomas, Saúl, Corretja; João Félix (Arias, min.101) i Morata.

--TORN DE PENALS:

1 - 0, gol, Carvajal.

1 - 0, falla, Saúl. al pal.

2 - 0, gol, Rodrygo.

2 - 0, falla, Thomas. parardon cuortuas.

3 - 0, gol, Modric.

3 - 1, gol, Trippier.

4 - 1, gol, Sergio Ramos.

--ÀRBITRE: José Luis Sánchez Martínez (C.Murcià). Va amonestar a Mendy (min.92), Modric (min.93), Valverde (min.111) i Carvajal (min.115) per part del Reial Madrid. I a (Felipe, min.27), Thomas (min.74), Corrrea (min.115) i Savic (min.115) en l'Atlètic. Va expulsar a Valverde (min.115) per vermella directa.

--ESTADI: King Abdullah de Gidda, 59.053 espectadors