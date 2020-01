La primera volta del Figueres acaba amb un empat que sembla poc

El Figueres va desaprofitar ahir una gran ocasió per agafar embranzida a la classificació. Un empat sense gols al complicat camp del San Cristóbal (0-0) va deixar un regust amarg als de Javi Salamero en el darrer partit de la primera volta. Tot i visitar un equip que se situa en zona de descens, els figuerencs van ser incapaços de superar la porteria d'Adri Menárguez i van acabar patint amb un home menys per l'expulsió d'Oriol Pujadas just abans de finalitzar la primera part.

El conjunt local va aprofitar la superioritat numèrica per pressionar als de Salamero només començar la represa. No obstant això, el bon treball defensiu dels blanc-i-blaus va impedir que el San Cristóbal trepitgés mes enllà de mig camp i quan ho aconseguia no generava veritable perill davant la porteria de Roman. Gabri va poder decidir el partit amb un xut a l'últim sospir. Sense encert, el Figueres enllaça el segon empat seguit i ja són quatre jornades sense perdre.