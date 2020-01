L'Espanyol passa ronda a la Copa del Rei amb un Raúl de Tomás golejador

L'Espanyol, una setmana després d'estrenar l'etapa d'Abelardo Fernández a la banqueta amb un esperançador empat contra el Barça, va classificar-se ahir per als setzens de la Copa del Rei després de desempallegar-se del San Sebastián de los Reyes. S'enfrontava el cuer de Primera i també el del grup i de la Segona Divisió B en una eliminatòria important per al conjunt blanc-i-blau, que tot i tenir més deures a la Lliga va imposar un ritme ben alt demostrant que també hi té molt a dir en aquesta competició.

Tampoc va necessitar la seva millor versió davant un rival que presentava unes línies molt juntes i que cedia la possessió de la pilota a un Espanyol que tenia llibertat per pensar i executar. Amb aquest panorama era més útil la paciència que la qualitat i els d'Abelardo la van tenir tot i que això no els va lliurar de patir algun ensurt per culpa de Joel Rodríguez. El davanter va rematar de cap primer a prop del pal i posteriorment va obligar a intervenir Prieto en un xut ras. Accions aïllades com també ho va ser la que va ocasionar el 0-1 a tocar del descans. El gol va néixer a les botes del migcampista Óscar Melendo, qui va filtrar una passada picada per a Calleri. Va ficar la cama un defensa, va rebotar en l'argentí i amb Irureta ja sorprès en la seva sortida el davanter només va haver de rematar de cap a plaer.

L'objectiu de posar-se per davant ja estava aconseguit però faltava consolidar l'avantatge. Van ajudar-hi els madrilenys, que es van quedar amb un jugador menys poc després de tornar dels vestidors quan el local Sáez va veure la segona groga. Amb superioritat numèrica va debutar Raúl de Tomás amb l'Espanyol. L'exfutbolista del Benfica i Rayo, entre d'altres, va disposar de dues ocasions clares, ambdues repel·lides per Irureta. No va ser l'única vegada en què el porter va haver d'intervenir, ja que va realitzar també una bona estirada a un xut de David López. De tant intentar-ho va arribar el premi en els instants finals gràcies a De Tomás, que va culminar la seva gran estrena rematant una impecable assistència de Pedrosa des de l'esquerra.