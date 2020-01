El Girona suma un empat a la pista del Noia, que falla tres penals (1-1)

El Garatge Plana Girona va sumar un empat a la pista del Noia (1-1), quart classificat i continua en els llocs tranquil·ls de la classifiació. Els gironins es van avançar quan faltaven set minuts per arribar al descans amb una diana de Gerard Pujol (0-1) i van aguantar aquest marcador tot i que el conjunt local va tenir l'oportunitat de marcar de penal en dues ocasions gairebé consecutives a l'inci de la segona meitat. No va fallar Pol Marubia per empatar el partit quan es portaven cinc minuts de la represa (1-1). I a partir d'aquí el marcador no es va moure més, tot i que el Noia, de nou, va errar una altra pena màxima que hauria pogut canviar el resultat.