El Banyoles va sucumbir contra l'Europa en un duel marcat per una primera part per oblidar. Tres gols en els primers quaranta-cinc minuts de partit, obra de Monsó, Pastells i Jiménez, van complicar i de quina manera el primer duel dels del Pla de l'Estany al seu camp aquest any. A la segona part van poder maquillar el marcador gràcies als gols de Bech i Moha quan restaven deu minuts pel final.