Xavi: «Entrenar el Barça és un somni però respecto molt la feina de Valverde»

La desfeta del Barcelona dijous contra l'Atlètic a la Supercopa va fer molt mal. Tant, que ha acabat esgotant el crèdit del tècnic Ernesto Valverde. La directiva culé ja ha començat a moure's per buscar el futur recanvi de l'actual entrenador blaugrana. Una delegació del Barça formada per Èric Abidal i Òscar Grau continua a Doha on anit es va tornar a reunir amb Xavi Hernàndez per convèncer-lo que sigui el nou inquil·lí de la banqueta blaugrana. Xavi, actual preparador de l'Al-Saad, s'ho està pensant. Dubta si agafar ja l'equip o esperar a l'estiu.



el director esportiu de l'Al-Sadd hauria donat el vistiplau a les negociacions entre el Barcelona i l'equip qatarí. Muhammad Ghulam Al Balushi va declarar abans del partit d'ahir que «hi ha negociocions entre Xavi i el Barcelona ara i li desitgem èxit vagi on vagi». Xavi es va fer càrrec del primer equip de l'Al-Sadd després de penjar les botes l'estiu passat amb l'equip qatarí.



Suàrez passarà pel quiròfan

El davanter Luis Suárez serà operat avui del genoll dret a causa d'una lesió al menisc extern, segons va informar el club. En principi estarà de baixa sis setmanes. No és la primera vegada que el futbolista està afligit de problemes en aquest genoll. L'any passat es va perdre la final de la Copa del Rei per poder-se tractar d'un problema similar amb una artroscòpia. Suárez espera arribar als vuitens de la Lliga de Campions contra el Nàpols.