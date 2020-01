El triple del lió que mai hauria d'haver valgut

Vagi per endavant que l'Spar Citylift Girona no va perdre dijous contra l'Asvel Lió per aquesta jugada del tercer quart, però, després del partit, al vestidor local, continuava la incomprensió per com cap dels tres àrbitres, ni el comissari de la FIBA que estava a la taula, havien vist com Marine Johannes anotava un tir amb els dos peus dins de la línia de dos punts. No trepitjant-la, sinó directament superada. Era el tercer quart, el «triple» de l'aler francesa va posar el seu equip per davant 46-48 contrarestant el festival anotador que, en aquell període, estava protagonitzant la local Magali Mendy. El Lió s'acabaria emportant la victòria per dos punts de diferència (63-65). Conscient que ara la decisió dels àrbitres és irreversible, l'Spar Citylift Girona no presentarà cap queixa formal a la FIBA.