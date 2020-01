El Corredor Mató Palafrugell rep aquest vespre (20.00) el Liceo, segon classificat de l'OK Lliga, amb l'objectiu de competir davant d'un dels clars aspirants al títol. En el partit d'anada els gironins van perdre per un contundent 13-0. Per la seva banda, el Lloret visita el Calafell, setè classificat, també a les 20 h. El Noia - Garatge Plana Girona està programat per demà a partir de 2/4 d'1 del migdia. En el partit de la primera volta l'equip de Benito i Comalat es va imposar per 3-2.