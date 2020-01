Un gol de Pere Arnau quan faltaven cinc segons dona la victòria (24-25) al Sarrià

Un gol de Pere Arnau quan faltaven escassos cinc segons per acabar el partit dona la primera victòria al Sarrià en el 2020.

El Sarrià volia encetar l'any de la millor manera, i ho va fer. Els jugadors entrenats per Salva Puig van visitar ahir la pista de l'Atlético Novás amb ganes de mantenir la línia d'èxits d'un 2019 inoblidable, que havia acabat amb la victòria a la pista de l'Anaitasuna en partit de Copa. Per això, els sarrianencs van sortir endollats a Galícia posant-se per davant en el marcador. En el minut 3 els visitants guanyaven 1-3, un avantatge que seria el màxim fins que a la mitja part se n'anessin els dos equips amb un 12-15 reflectit en el lluminós. No obstant el resultat, els gironins no ho van passar bé durant els primers trenta minuts de partit. A mida que avançava el partit els gallecs van anar fent valer el factor pista. Això va provocar que paulatinament s'anessin apropant en el marcador. Tot i això, els números eren molt parells. Cap dels dos equips veia la solució per poder escapar-se, ja que la igualtat era màxima a causa d'una molt bona defensa per part dels dos equip i d'un gran Guitart. El porter sarrianenc es va fer gran i va aturar diverses penes màximes xiulades a favor dels locals. Un punt d'inflexió que va fer que a la mitja part ambdós combinats se n'anessin als vestidors amb un 12-15, en part gràcies, també, a la seqüència de dianes produïdes per Pórtulas des de l'extrem.

La segona part, més del mateix. Els visitants van anar molta part per davant en el marcador. Però, quan restaven pocs minuts per la cloenda de l'enfrontament, el resultat era d'empat a 24 i possessió pels locals. El porter Guitart va mostrar-se estel·lar en fer una gran aturada que va propiciar una contra perquè Pere Arnau marqués el gol que feia tancar el marcador (24-25) i que donava els dos punts als de Sarrià de Ter.