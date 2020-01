El Girona juvenil rep avui el Barça a Vilablareix (12.00)

El líder de la Divisió d'Honor Juvenil, un Barça ara ja sense Víctor Valdés a la banqueta, passarà aquest matí per Vilablareix (12.00) per enfontrar-se a un Girona que ocupa la vuitena posició de la Lliga, lluny de les primeres posicions. L'equip que entrena Àlex Marsal va arribar molt bé a l'aturada de Nadal després de dues victòries consecutives com a visitant (0-4 al camp del San Francisco i 0-4 al camp de l'Osca), i va confirmar el canvi de dinàmica després del seu complicat inici de temporada. Els gironins no perden des del 16 de novembre, 2-1 al camp de l'Ebre, però avui tindrà al davant un Barça que és líder i que només ha perdut un partit en tota la temporada. Els blaugranes són líders per davant de Saragossa i Espanyol.