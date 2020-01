Derrota del Llagostera en un amistós amb el Heerenveen

Aprofitant que aquest cap de setmana no hi ha Lliga a la Segona Divisió B, el Llagostera va disputar ahir un partit amistós contra el SC Heerenveen (1-2), equip que milita a la primera divisió del futbol neerlandès i que ha realitzat una estada a l'Alt Empordà per preparar el retorn a la competició, el cap de setmana vinent. Els d'Oriol Alsina van caure amb honor. Es van avançar ben aviat al marcador gràcies a un gol del davanter Kuku als cinc minuts. Tot i això, el Heerenveen va remuntar amb les dianes de Faik i l'exblaugrana Halilovic. Lucas Viale va errar un penal amb 1-1 al marcador. «Ha sigut un partit molt igualat i hem estat força bé», ha dit Alsina.