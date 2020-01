La continuïtat de Valverde més enllà del 30 de juny és tota una incògnita

El futur d'Ernesto Valverde més enllà del 30 de juny difícilment s'albira. Els continuats entrebancs de l'equip a Europa (Roma en la seva primera temporada, Liverpool en la passada) i l'última derrota dijous al vespre a la Supercopa el marquen com a responsable, tot i que el seu lloc no sembla perillar de forma immediata.

El president Josep Maria Bartomeu va confiar en tot moment en el tècnic. Ho va fer després de l'eliminació davant el Roma i va fer veure l'any passat als seus companys de junta que destituir el tècnic després de la desfeta d'Anfield no era la solució. Ara, amb totes les competicions encara en dansa, el Barça mantindrà el tècnic, però és una incògnita el que passarà a partir del 30 de juny.

Han passat disset anys (Louis Van Gaal) des que la cúpula directiva decidís substituir un entrenador a meitat de temporada i no sembla que la solució immediata sigui aquesta. En realitat el missatge que ofereixen des de la cúpula directiva va en aquest sentit, sobretot perquè és molt complicat trobar un substitut que acontenti la graderia, l'equip directiu i també els jugadors. Aquesta tercera pota és el principal suport pel tècnic, que se sent defensat pels seus futbolistes com va quedar demostrat després de les declaracions que els pesos pesants del vestuari van abocar després de la derrota contra l'Atlètic de Madrid. La culpa, sempre, és dels futbolistes, Valverde no té res a veure.



Contactes amb Xavi

De portes cap a fora de la junta directiva, no es posa en dubte la continuïtat d'Ernesto Valverde. Una altra cosa són les converses sense que hi hagi cap micròfon al davant, que apunten que a finals de temporada pot produir-se el relleu. Però amb això gairebé assegurat, qui pot ser el seu substitut? Des del club hauria trascendit una informació que ahir donava a conèixer RAC1 i que deia que el director general de l'entitat, Òscar Grau, juntament amb el director esportiu, Eric Abidal, s'havien reunit a Qatar amb Xavi Hernández.

Segons el Barça, aquesta trobada ja estava prevista des de fa uns dies i es va produir aprofitant que Grau i Abidal s'havien de reunir amb Ousmane Dembélé per conèixer de primera mà l'evolució de la seva rehabilitació per la lesió que pateix. El davanter francès s'està recuperant d'un problema que va patir ara fa unes setmanes. També està prevista una reunió ordinària de la junta directiva per aquest dilluns. Després d'aquesta es donarà a conèixer l'actualització del projecte Espai Barça, però a ningú se li escapa que serà un bon moment per tornar a parlar sobre Ernesto Valverde.