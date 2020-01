El Citylift GEiEG Uni comença l'any rebent la visita del líder, el Gran Canària

El Citylift GEiEG Uni Girona va acabar el 2019 a la Lliga Femenina 2 de la millor manera possible: encadenant cinc victòries consecutives que el van dur a ser un dels millors equips de la competició i a només una victòria del primer classificat. Avui, el conjunt entrenat per Joan Pau Torralba estrena el 2020 amb la visita del líder, el Gran Canària (12.30 h).

És cert que aquesta temporada la lliga està molt ajustada. Abans de començar aquesta nova jornada, els tres primers portaven un balanç de 9 victòries i 3 derrotes, i del quart al sisè classificat -plaça que ocupen les gironines- només tenien una derrota menys. Per tant, una victòria aquest migdia confirmaria les de Torralba com un dels equips més forts d'aquest campionat. Això sí, igual que les gironines, les insulars, dirigides per José Carlos Ramos, també van acabar fort el 2019, aconseguint quatre victòries consectuives.