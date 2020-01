Bordils i Sarrià reprenen la lliga després de l'aturada

La Divisió d'Honor Plata reprèn l'activitat avui amb els partits Bordils-Palma del Río (19.00) i Novás-Sarrià (19.00). L'aturada s'ha allargat durant quatre setmanes (l'últim partit de lliga va ser el derbi gironí que es va emportar el Bordils), però el Sarrià ha tingut menys descans perquè va haver d'afrontar l'eliminatòria de Copa contra l'Anaitasuna, que va acabar amb l'històric triomf a Pamplona.

Per al Bordils el d'aquesta tarda és un partit clau. Rep el cuer, que només ha sumat dos punts, i té una magnífica oportunitat per fer bona la victòria de Sarrià i sortir dels llocs de descens directe (aquest any en baixen tres i el quart per la cua ha de fer una promoció contra els segons classificats de la fase d'ascens de Primera Nacional).

«És un partit importantíssim, sobre el paper els punts s'haurien de quedar a casa, però és el duel que fa més por als entrenadors perquè venim de les vacances de Nadal i pot passar de tot. Esperem que l'afició ens posi les piles ràpid perquè el rival té un equip inicial molt potent», deia ahir Pau Campos. El xilè Diego Reyes i l'ex-Asobal Julián Portero són els jugadors més destacats de l'equip rival. El tècnic gironí té les baixes de Tomás Bañeras i Gerard Farrerons. El Bordils és ara tercer per la cua, amb 10 punts, a dos del Màlaga i del Zamora, que marquen la permanència (el Còrdova, amb 11, jugaria la promoció).

Per la seva banda, el Sarrià juga a Pontevedra contra l'Atlètic Novás, un equip que suma els mateixos 13 punts que els gironins a la lliga. El tècnic, Salva Puig, que no té baixes, diu en una línia similar a la de Pau Campos que «el primer partit després d'una aturada és una incògnita», tot i que d'entrada preveu un duel «igualat» en una de les pistes «amb més ambient de la lliga». Puig demana al 2020 «que l'equip segueixi creixent per estar ben adaptats a la categoria».