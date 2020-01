El Bordils continua la bona dinàmica amb una gran victòria contra el cuer

El Bordils és conscient que ha de fer un pas endavant aquest 2020 per millorar la seva versió. Estrenar l'any amb el bon gust de boca que va deixar la victòria del derbi gironí amb el Sarrià i rebre el cuer de Divisió d'Honor Plata al pavelló Blanc-i-Verd va ser clau per començar a teixir la permanència. Els de Pau Campos surten de la zona de descens directe amb una gran victòria contra el Palma del Río (32-23), que el situa 13è amb 12 punts.

El conjunt local va obrir la llauna només començar el partit i de seguida va marcar les diferències sobre la pista. Amb el 6-2 al marcador el tècnic del Palma del Río va demanar temps mort i, en conseqüència, el duel va canviar. Ràpidament, el rival va retallar distàncies. A mesura que avançava el cronòmetre, l'actitud del cuer s'impregnava als de Campos amb un ritme molt més lent. Amb les passades llargues se sentien més incòmodes, per la qual cosa van recular. Al 20, va arribar l'empat al marcador (8-8) i des de llavors va ser un estira-i-arronsa entre ambdós equips fins arribar al descans amb un 12-12.

Al pas pels vestidors, el tècnic blanc-i-verd va aprofitar per parlar amb els seus jugadors amb l'objectiu de canviar la tònica. Va funcionar. El Bordils va sortir molt més fort a la represa per trencar la igualtat. L'alta pressió va permetre als locals fer un pas endavant i augmentar l'avantatge al marcador per deixar la victòria sentenciada. I sortir del descens.