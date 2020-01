Una apagada final elimina el Barça de la Supercopa

Deu minuts finals de desconnexió del Barça, sumats a la inspiració i bogeria d'un Atlètic que fins aquell moment era clarament superat, van portar l'equip matalasser a la victòria davant els catalans (2-3) i a la final de la Supercopa. No hi haurà clàssic a la final de diumenge (19.00). Sí un derbi. Després d'un duel amb un tram final boig que va contemplar l'emergir d'un equip que fins aleshores semblava desangelat, sense recursos. En mans d'un rival superior liderat per una gran versió de Messi i que es va estavellar amb un immens Oblak. A més, el VAR també va ser protagonista, ja que va anul·lar dos gols als catalans abans de la bogeria final.

Oblak havia mantingut l'Atlètic al partit. Però el quadre de Diego Pablo Simeone va recuperar l'essència en uns últims deu minuts on va deixar el Barça en evidència. Tant, que Ernesto Valverde, xiulat per la grada de l'estadi Abdullah, cada cop està més qüestionat en el càrrec. Als fracassos de Roma i Liverpool a la Champions, hi pot afegir l'eliminació d'ahir.

Messi va respondre a l'expectativa generada a l'Aràbia Saudita. Va estar endollat des del principi. Dinàmic, va assumir el seu rol i va liderar cada atac del Barcelona, que passat el quart d'hora va acumular ocasions de gol. Tot i això, al descans s'hi va arribar amb el mateix 0-0 inicial.

A la força va canviar la situació a l'inici de la segona part quan Koke, que havia substituït el mexicà Héctor Herrera, l'únic que havia dut a la primera meitat, va batre Neto després de rebre una passada de Correa als 18 segons de la represa. Koke era l'as a la màniga de Simeone, que no havia pogut comptar amb el seu capità en els últims partits. Va reaparèixer a Yeda i va desequilibrar la situació, fins que Messi va posar ordre. L'argentí, en la primera que va tenir, va igualar el partit aprofitant la fragilitat en l'acció de Koke i Savic per executar un xut amb la dreta que va superar Oblak. En ple entusiasme blaugrana, Griezmann va tenir el 2-1 però la seva vaselina va ser endevinada per Oblak. Va marcar Messi a continuació, però el VAR va anul·lar el gol per mà, igual que un altre de Piqué, per fora de joc.

A la tercera sí que va pujar al marcador el 2-1. Ja no va poder fer més el porter de l'Atlètic, que va frustrar amb una gran aturada un cop de cap de Luis Suárez. El rebuig va anar a parar a Griezmann, que va marcar. Va arribar aleshores la bogeria final amb un penal de Neto a Morata. El davanter el va transformar (2-2). N'hi va haver un altre poc després per una mà de Piqué que el VAR va advertir però que l'àrbitre no va interpretar com a tal. Però quedava l'estocada final de Correa després d'un altre error defensiu blaugrana. Va encarar Neto, va xutar malament, però el rebuig va superar la ratlla de gol per eliminar el Barça i servir un Atlètic-Madrid en la final.