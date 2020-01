Xargay debuta amb l'Uni, que rep el Lió pendent de Coulibaly

Ara fa ja gairebé dues setmanes, el dissabte 28 de desembre, Mima Coulibaly va rebre un cop de Julia Reisingerova en el partit contra el València que, ara com ara, continua sent la gran preocupació d'Èric Surís de cara al partit d'aquest vespre contra l'Asvel de Lió a Fontajau (19.15), en un duel que pot marcar molt les opcions gironines d'arribar lluny en aquesta Eurolliga. «Estarem pendents de la Mima fins demà a veure si els metges li donen permís per jugar, però de moment, fins ara, no n'hi han donat per entrenar...», explicava ahir un resignat Surís que, en una mateixa tarda, va veure com es confirmava que Marta Xargay podrà jugar contra les franceses perquè la FIBA va donar el vist-i-plau a la seva inscripció a l'Eurolliga i que Brittney Sykes, conscient que amb Vasic i Xargay a l'equip el seu protagonisme seria menor, marxava al Cukurova turc, que li havia fet una molt bona oferta econòmica. Ara, el director esportiu Pere Puig torna a tenir feina i l'objectiu seria cobrir la baixa de Sykes amb «la millor jugadora possible» que, això sí, a més d'encaixar en les possibilitats econòmiques del club, serà una interior.

Entremig de tants moviments, a banda de la lògica satisfacció de saber que podria comptar amb Xargay, Surís centrava ahir el focus en com aturar el joc interior del Lió -sobretot Helena Ciak, amb els seus 1,98 d'alçada i la capacitat física de la brasilera Clarissa Dos Santos - si els metges continuen veient perill d'un despreniment de retina a l'ull de Coulibaly. Andusic, que no va tenir un bon dia diumenge contra Zamora i dos «quatre» que poden jugar de «tres», com Araújo i Elonu, poden ser les úniques peces interiors d'un Uni que, això sí, amb l'arribada de Marta Xargay guanyarà una consistència defensiva que no tenia amb Sykes: «Ens aportarà molt perquè en defensa serà una peça més que no desentonarà en un equip on ja tenim moltes jugadores amb una identitat defensiva molt marcada i agressiva».



El Lió recupera Alysha Clark

En el marc d'un grup on ni el líder Fenerbahçe està molt per sobre de la resta, l'Asvel arriba a Fontajau amb el mateix balanç que l'Uni (3 victòries i 5 derrotes) però amb una plantilla que, a criteri d'Èric Surís, les converteix encara en aspirants a tot i d'un potencial «similar» al del mateix Fenerbahçe. Estrelles com la imponent pivot Helena Ciak, poques jugadores de la seva alçada i el seu pes tenen la coordinació de moviments de la pivot que aquest estiu va canviar Montpeller per Lió, o Marine Johannes, segurament la jugadora amb més talent de França ara mateix, s'uneixen a noms destacats com la canadenca Plouffe, la brasilera Dos Santos, la belga Allemand o les franceses Tanqueray, Salagnac i Badiane per completar una plantilla que, si acabés jugant una Final Four, ningú se'n podria estranyar. A sobre avui, a Girona, el Lió podrà comptar per primer cop en aquesta Eurolliga amb Alysha Clark, una exterior nord-americana de molta qualitat que ja ha superat la seva lesió i que el passat cap de setmana ja va jugar en la lliga francesa (13 punts en 24 minuts contra el Roche).

«Vam fer un molt bon partit contra el Fenerbahçe, encara que acabéssim perdent, i ara ens trobem amb un altre gran equip, juguem a Fontajau i intentarem guanyar; però si no pot ser ens centrarem en el següent i així anar fent; no ens podem obsessionar», deia ahir María Araújo, que, sense Coulibaly, haurà de jugar més de «cinc» en un partit que, per temes de transmissió televisiva, es jugarà més aviat del que és habitual en Eurolliga, a un quart de vuit del vespre. «Això és com les baixes de l'equip, si falta una mica de públic la gent que vingui animarà més per tenir el millor ambient possible», assegurava ahir la pivot gallega.