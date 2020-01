Un Madrid ple de migcampistes fulmina el València

Isco Alarcón va il·luminar un fantàstic Reial Madrid, que va posar en escena una gran versió per deixar en evidència un desdibuixat València (1-3) i accedir a la final de la Supercopa d'Espanya. No hi va haver notícies del campió de la Copa del Rei, superat des del principi pel seu rival. Res a veure amb la funció que tots dos van representar tres setmanes enrere a la Lliga.

En l'estrena a l'Aràbia Saudita l'equip d'Albert Celades només es va deixar veure al final, amb el marcador impossible. Per una qüestió d'orgull. Abans, va ser assenyalat per un rival en ebullició, que millora cada jornada, que creu en la seva capacitat i que aspira clarament al primer títol de la temporada, pel qual licitarà diumenge davant el vencedor de l'altra semifinal d'avui entre el Barcelona i l'Atlètic Madrid.

Zidane va sorprendre en sortir al camp amb cinc migcampistes i un únic davanter, Jovic. D'aquesta manera va aconseguir que la possessió fos blanca des del principi. D'aquesta forma, el València, que també va renunciar a un dels seus dos davanters, no es va sentir còmode en cap moment. El Reial Madrid va arribar al descans amb un clar avantatge de dos gols (Kroos i Isco) i va decidir el partit a la represa amb una bona acció de Modric, de manera que va deixar en anècdota el gol final de Parejo.