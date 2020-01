Els Engaviats es retroben per donar suport al Bàsquet Girona a Fontajau

Els sopars de Fires poden donar per molt. Tant com per (re)engrescar els membres de la històrica penya Engaviats, que va donar suport al CB Girona entre 1999 i 2008, i que a partir d'aquest dissabte es retrobaran a Fontajau per donar suport al Bàsquet Girona que impulsa des de la presidència Marc Gasol. Vint anys després, aquells joves d'entre 15 i 18 anys s'han convertit en adults amb obligacions familiars, però tot i això, han mantingut el contacte des que el 2008, amb la fallida de l'Akasvayu, el grup es va desactivar. La temporada passada, la del debut a LEB Plata, el club els va proposar reunir-se però un dels seus impulsors des del primer dia, Guillem Recasens, explica que no ho van acabar de veure clar. Tot va canviar quan es van trobar per sopar durant les últimes Fires. Molts d'ells ja anaven als partits del Bàsquet Girona i van acabar acceptant el repte. Tornen. Des d'aquest dissabte, a Fontajau.

Recasens té ara 36 anys i entre ell i d'altres companys han aconseguit agrupar una trentena de persones (incloses mitja dotzena de nens). Com que la vida evoluciona, ja no se situaran al fons i passaran a ubicar-se al bloc 2, «perquè des d'allà també tenim control sobre la zona infantil i així podrem estar pendents dels nens». Segons aquest aficionat, la reflexió que van fer per acabar decidint el retorn dels Engaviats va ser aquesta: «Si Marc Gasol, des de molts milers de quilòmetres de distància, tira el projecte endavant, nosaltres des de Girona també podem fer l'esforç».

Els Engaviats (fent un joc de paraules amb la figura de Gavi, la mascota del CB Girona), es van començar a mobilitzar la temporada 1999/2000, coincidint amb la semifinal de Copa Korac contra el Llemotges. Un any després, començaven a funcionar de manera oficial. «Érem molt joves però tot aquell grup va estar donant suport a l'equip, tant en l'època Casademont com en la d'Akasvayu, i ens va entristir molt la fallida. Vam créixer junts i ho hem trobat a faltar», explica Recasens. Fontajau era «el nostre nucli de trobada» i quan el Bàsquet Girona de Gasol va fer el salt a Plata el curs passat «molts de nosaltres vam tornar a Fontajau». En saber-ho el club els van proposar recuperar la penya, però d'entrada no s'hi van veure. «Tots hem anat mantenint el contacte i fins i tot tenim un grup de WhatsApp . Després del sopar de Fires vaig veure que la flama no estava apagada. En vaig parlar amb un altre del grup i, veient que la gent s'hi engrescava, aquest cop vam ser nosaltres els qui ho vam proposar al Bàsquet Girona, que de seguida ens va donar suport», relata l'aficionat.

Els Engaviats són conscients que la LEB Plata no és l'ACB, una màxima divisió del bàsquet espanyol que hauria de ser l'objectiu a mig termini «quan en Marc tanqui la seva etapa a l'NBA». Recasens, que valora la feina del club i el compara amb l'etapa Casademont, per allò que tenia de més familiar, «res a veure amb la d'Akasvayu», pensa que ara el principal seria fer el salt a LEB Or «i consolidar-s'hi» a l'espera que «arribi el moment» de tornar a l'ACB. De moment ells dissabte tornaran a Fontajau per intentar conduir l'equip d'Àlex Formento, líder en solitari de la conferència est, a la victòria contra el Villarrobledo.

Recasens tenia dos ídols en l'etapa CB Girona: Gerard Darnés i Terrell Myers. Ara que han començat a recuperar algunes pancartes i material d'aquella època reapareixen molts records. Els Engaviats no només van donar suport al Casademont i l'Akasvayu a Fontajau, sinó que també van organitzar molts viatges. Ara tornen i compartiran la feina d'engrescar la resta de seguidors amb la grada d'animació creada aquest curs.