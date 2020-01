Coneix el balanç i els objectius dels entrenadors dels equips de la comarca

L'activitat basquetbolística es reprèn aquest cap de setmana després de l'aturada nadalenca. Els equips han pogut descansar més de quinze dies per recuperar energies i encarar el que queda de temporada 2019-2020 amb les piles carregades. Els dies que no hi ha competició són un bon moment per fer una anàlisi del que s'ha jugat fins ara i adonar-se del que han fet bé, i cal seguir fent, i del que cal canviar perquè no els ha donat bons resultats.

Els resultats dels deu equips que juguen a Segona, Tercera i ­Territorial són molt variats, i hi ha tant equips que quasi no han perdut i són molt amunt a la taula com conjunts que no coneixen la victòria.



Un inici crucial del Vilafant

Un dels objectius del Vilafant masculí, si tot va bé, és tenir opcions de recuperar la plaça de Segona. El primer classificat puja de manera directa, però els de taronja són a una victòria de diferència, motiu pel qual no poden fallar aquest cap de setmana en la seva doble cita: dissabte, a Sant Gregori, vuitè (19 h), i diumenge, a la Garriga, cinquè (18 h).

Jordi Burgas

Vilafant | Tercera Catalana Masculina | Victòries: 8 Derrotes: 2 Posició: 4a

2018-2019: Van descendir de Segona després de caure als play-off de descens.



«Per seguir a les posicions de dalt serà molt important guanyar a casa i ser competitius a fora»

Jordi Marull

«Estem molt contents de com anem fins ara, tot i que per seguir a dalt haurem de guanyar a casa i ser competitius a fora, on ens queden pistes difícils. Les dues derrotes seguides ens van fer veure que ningú ens regalarà res. Hem tingut baixes (com tothom) al joc interior, però per sort hem pogut fer debutar jugadors del sots-21»

Adepaf | Tercera Catalana Masculina | Victòries: 3 Derrotes: 8 Posició : 12a

2018-2019: Van quedar-se a les portes de l'ascens a Segona per només una victòria.



«Hem de recuperar jugadors i sortir aviat de la zona baixa per no patir per la permanència»

«El començament de curs ha estat complicat i ens ha costat trobar-nos ofensivament i aconseguir una bona química de grup. A més el calendari no ens ha ajudat: moltes interrupcions, molts partits de visitant. Les baixes ens han marcat molt, és per això que hem de recuperar efectius per sortir de la zona baixa i no patir per baixar»

Josep Maria Rovira

Grifeu-Llançà | Tercera Catalana Masculina | Victòries: 5 Derrotes: 6 Posició: 7a

2018-2019: Van fregar la perfecció, van ser primers amb contundència a Tercera Territorial.



«Volem assolir les 10-11 victòries que creiem que calen per assegurar la categoria»

«L'objectiu a hores d'ara és la permanència, que pensem que serà amb 10-11 victòries. Hem de tenir clar que és el nostre primer any a la categoria i que el canvi és notable. A la primera volta, potser ens hauríem merescut una o dues victòries més; en aquesta segona intentarem consolidar el joc i millorar la defensa»

Goran Minic

L'Escala | Tercera Territorial Masculina Grup A | Victòries: 4 Derrotes: 4 Posició: 2a

2018-2019: Van baixar després de no jugar el play-off de descens en creure-ho injust.



«Si som més regulars en els entrenaments, ho notem a la pista, i això és el que voldria aconseguir»

«Si volem seguir a la part mitjana alta de la taula, hem de ser regulars en els entrenaments, ja que quan ho hem estat s'ha notat molt a la pista. Amb una mica més d'encert en els instants finals hauríem sumat alguna victòria més, seguirem treballant per poder fer-ho. Personalment, com a entrenador, estic agafant més confiança i experiència»

Jose Aranda

Castelló | Tercera Territorial Masculina Grup A | Victòries: 3 Derrotes: 4 Posició: 8a

2018-2019: Van anar de menys a més per acabar a la part mitjana alta de la taula.



«Estem força avall però espero que després de l'aturada l'equip doni tot el que sap»

«Som un equip molt jove però amb un nivell físic i tècnic molt elevat. Ara bé, estem força avall a la classificació per culpa de les quatre derrotes. Tot i això, espero que després de l'aturada l'equip doni tot el que sap, tant en atac com en defensa. Penso que tenim nivell per competir cada partit i ser a dalt a la classificació»

Xavi Falgarona

Escolàpies | Tercera Catalana Masculina Grup B | Victòries: 6 Derrotes: 2 Posició: 3a

2018-2019: Van competir al grup A amb els de dalt, però sempre un esgraó per darrere.



«Volem quedar com més amunt millor, però no al grup B sinó a l'A. Cal seguir treballant»

«A hores d'ara anem tercers a la classificació, i tot i que hi ha rivals que no coneixem, volem lluitar per quedar a dalt de tot. És clar que no volem ser al grup B de la categoria sinó al grup A, i per això cal seguir treballant en una temporada en què hem començat tant nous jugadors com nou entrenador. Aquest any ens ha de servir per entendre què volem i què no volem»

Francis Rodríguez

Vilafant | Segona Catalana Femenina| Victòries: 6 Derrotes: 6 Posició: 7a

2018-2019: Van mantenir-se per segon curs seguit a la part alta de la categoria.

«Vam tenir un inici complicat, entrenant poc; crec que estarem entre el cinquè i el vuitè lloc»

«Juguem en una lliga on quasi tothom s'ha reforçat. Després d'un inici complicat ara entrenem més i millor i ho notem a pista, ja que el joc és més fluid. Així i tot, seguim tenint llacunes tant en defensa com en el joc interior. Les quatre derrotes de diferència amb les de dalt seran difícils de recuperar: quedarem entre la cinquena i la vuitena posició»

Víctor González

Roses | Tercera Catalana Femenina | Victòries: 2 Derrotes: 10 Posició: 12a

2018-2019: Van viure un autèntic periple a Segona, on no van poder guanyar cap matx.