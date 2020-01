Brittney Sykes. L'escorta força la seva marxa al Cukurova

L'arribada de Sonja Vasic i ara de Marta Xargay haurien deixat Brittney Sykes sense el paper protagonista que semblava que tindria reservat a l'estiu i l'escorta nord-americana va decidir forçar la seva sortida del club per acceptar una bona proposta econòmica del Cukurova turc (de l'altre grup de l'Eurolliga). «Fins i tot va faltar en algun entrenament per pressionar i hem decidit deixar-la marxar per no enrarir l'ambient a l'equip», va explicar ahir el director esportiu Pere Puig, que, tot i les limitacions del mercat, intentarà fitxar ara un recanvi que jugui en posicions interiors.