El Barça encara la Supercopa sense Arthur, Dembélé ni Ter Stegen

Tres futbolistes de la primera plantilla, com ho són el porter Marc-André ter Stegen, el migcampista Arthur Melo i l'atacant Ousmane Dembélé, són les úniques absències en la llista de convocats del Barça per disputar la Supercopa d'Espanya, un trofeu que aquest any estrena model i que es disputa des d'avui i fins aquest proper diumenge a l'Aràbia Saudita.

El conjunt blaugrana s'enfrontarà en la segona semifinal a l'Atlètic de Madrid, en un partit que es disputarà demà a partir de les vuit del vespre al King Abdullah Sports City de la ciutat de Keddah. Després de perdre's el derbi de dissabte passat al camp de l'Espanyol, el porter Marc-André ter Stegen continua de baixa i ahir es va confirmar la seva absència per a la Supercopa. Es queda a Barcelona recuperant-se de la tendinopatia que pateix al seu genoll dret.

Tampoc hi arriba el migcampista brasiler Arthur Melo, que continua de baixa per unes molèsties al pubis. De la seva banda, Dembélé està fent net d'una lesió al bíceps femoral de la seva cuixa dreta, l'enèsim contratemps físic que el davanter francès ha patit aquesta temporada.

Abans de viatjar, la plantilla va exercitar-se ahir al matí per última vegada al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ho va fer amb la presència dels porters Iñaki Peña i Arnau Tenas, així com també dels futbolistes del filial Araujo, Jandro, Collado, Riqui Puig, Carles Pérez i Ansu Fati. Tots ells han entrat en una llista de convocats que completen els següents jugadors del primer equip: Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Todibo, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti i Junior.



Càntics «inacceptables»

D'altra banda, el Barça denunciarà un grup d'entre 20 i 25 seguidors presents el passat dissabte al derbi de filials per proferir «crits i càntics del tot inacceptables» que van motivar l'expulsió dels aficionats per part dels Mossos d'Esquadra. Durant el duel, una part de la graderia va dirigir càntics contra la memòria de la víctima Dani Jarque, excapità de l'Espanyol, com ara Si Dani Jarque fa un gol, seria un gol fantasma; també dirigits als seguidors blanc-i-blaus: Si alguna vegada he de matar que sigui un periquito a Sarrià. Fins i tot es van escoltar proclames nazis com Sieg Heil.

Mitjançant un comunicat, el club blaugrana recordava que «un cop detectades aquestes conductes», la seguretat «va envoltar aquest grup, d'entre 20 i 25 persones» que minuts més tard «va ser expulsat» del recinte. El Barça ha sol·licitat la col·laboració dels Mossos per obtenir la identificació dels participants per denunciar-los i prohibir-los l'accés a les instal·lacions del club català. Segons l'entitat, es tracta de càntics «inacceptables» davant dels quals ha decidit actuar.