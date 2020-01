Arimany rescindeix i Natalio serà el proper que marxarà de l'Olot

L'Olot només ha fet 15 gols en 19 jornades, el segon pitjor registre del seu grup a la Segona Divisió B. Veient aquests números i aprofitant que el mercat de gener és obert, la direcció esportiva que encapçala Sergi Raset ja fa dies que treballa per posar-hi remei. A l'espera de fitxatges, el primer moviment ja és un fet. Ahir es rescindia el contracte de Joel Arimany. L'atacant de Quart ha jugat només 153 minuts i no ha vist porteria. Ja no va viatjar a Andorra el passat cap de setmana. Tampoc ho va fer Natalio, un dels altres atacants de la plantilla. Serà el proper en fer les maletes. El seu rendiment tampoc ha sigut l'esperat. El de Canals ha disputat 15 partits, però només ha fet un gol. Insuficient.

Natalio és a punt de tancar la seva incorporació a l'Avilés, que prepara una revolució des de l'arribada de Mario Rosas com a màxim responsable de l'àrea esportiva. Un cop rescindeixi, formalitzarà la seva entesa amb el conjunt asturià, on està previst que s'hi entreni per primer cop aquesta mateixa setmana. A tot això se li pot unir l'adeu de Jose Martínez, un dels pesos pesants del vestidor. Ràdio Olot explicava que el defensa gironí, qui tampoc va viatjar a Andorra, és un dels altres candidats a sortir.