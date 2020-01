«Marta Xargay és la jugadora que tot entrenador anhela»

El fitxatge de Marta Xargay per l'Spar Citylift Girona de divendres encara és punt del dia pels aficionats. I no és per menys, la jugadora gironina torna a casa després de 10 anys. «És un somni complert», explicava Anna Caula, una de les persones que potser la coneix més bé esportivament, ja que la va veure créixer. Caula va entrenar a Xargay a l'Uni infantil i cadet, i també al primer equip en l'any de l'ascens a Lliga Femenina 1, a la selecció catalana de mini, i a la selecció espanyola sub-20, amb la qual van guanyar en dos anys un or i una plata en l'Europeu. L'exentrenadora recorda que «ens va ajudar a construir un Uni campió» i que sempre la coneixerà com «aquella nena petita amb dues cuetes que començava a descobrir el món del bàsquet, però que ja apuntava maneres».

L'ara diputada al Parlament de Catalunya també explica que «quan treballes amb jugadores joves sempre hi ha incògnites», però va veure en Marta Xargay una nena que podia arribar lluny, ja que «ho tenia tot, el gran físic que com a jugadora d'elit sempre ajuda a seguir i, sobretot, la capacitat de treballar i les ganes d'apendre, que sempre t'ha d'acompanyar».

Ara, Xargay s'ha convertit en una de les millors jugadores del panorama europeu i és una habitual en les convocatòries de la selecció espanyola. Caula destaca que és «la jugadora que tot entrenador anhela, per la seva polivalència i per la seva manera d'entendre el bàsquet» i afegia que és una jugadora «que suma molt dins un vestidor».

L'arribada de l'ex de Kursk «és un autèntic regal de Reis» perquè «tothom anhelava que Marta Xargay tornés a l'Uni Girona en algun moment», explicava Caula. Un fitxatge que ha fet que l'entitat gironina tingui la millor plantilla de la seva història i per això «ara és el moment de seure a la grada i gaudir de l'espectacle». Amb Xargay Fontajau «té a l'abast una gran tripleta de jugadores i que a Laia Palau l'acompanyi ara Marta Xargay fa que la plantilla, després de la lesió de Núria Martínez, quedi molt compensada i segur que farà passar molt bones estones».



Surís: «Ens aportarà qualitat»

L'arribada de Marta Xargay a l'Spar Citylift Girona ha creat una gran expectació. És per això que des de l'entitat presidida per Cayetano Pérez presentaran la gironina a l'ajuntament de Girona. La roda de premsa de presentació tindrà lloc a les 13 hores.

Per la seva banda, el tècnic Èric Surís afirmava ahir que Xargay «és una jugadora de gran nivell i que ens aportarà un pas més de qualitat». Tot i això, va advertir que haurà de passar un procés d'adaptació, i és que a part d'incorporar-se a un nou equip, ve d'estar un parell de setmanes de baixa degut a un esquinç a l'espatlla. Però Surís també afirma que «sí dijous tenim tota la paperassa feta podrà aportar el seu granet de sorra» en el partit d'Eurolliga que l'Uni disputarà a Fontajau davant el Lió.