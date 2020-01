Wu Lei frustra l'intent de remuntada del Barça al camp de l'Espanyol

Espanyol i Barça van segellar un empat anit a l'RCDE Stadium (2-2) que va servir per aliminetar l'optimisme dels blanc-i-blaus de cara a la salvaciódesprés de l'arribada a la banqueta i que alhora va impedir el lideratge en solitari del conjunt blaugrana per cloure la primera volta del campionat.

Els periquitos es van avançar al minut 23 amb un gol de David López, però una diana i una assistència de Luis Suárez van canviar el signe del partit després del descans. L'expulsió de De Jong al 75 va facilitar la pressió del conjunt local, que va obtenir la seva recompensa al 88 de la mà de Wu Lei.

L'Espanyol va sortir al camp amb intensitat. Després del canvi d'entrenador, els futbolistes buscaven convèncer tant la seva afició com Abelardo. Pressionaven la sortida de pilota blaugrana, encara que el Barcelona no tenia excessius problemes per sortir de la xarxa que li plantejava el seu rival, que es tancava al seu propi camp cada cop que li tocava defensar la possessió visitant.

Amb el seu futbol de toc habitual, els acostaments dels de Valverde van ser cada vegada més constants. Primer, amb pilotes llargues a les bandes, sense concretar el perill. Després, amb espurnes d'un Messi intermitent. En qualsevol cas, els blaugranes no inquietaven en excés els dominis del porter Diego López.

Fins que al minut 23, el xoc va canviar. David López va fer pujar al marcador el primer gol de la nit en rematar de cap una falta executada per Marc Roca. Encara que l'Espanyol no havia començat el partit tancat a la seva àrea defensant amb ungles i dents, aquell era el seu primer partit entre pals. Neto, titular degut a la lesió de l'alemany Ter Stegen, es va quedar quiet i no va poder evitar l'1-0.

El Barcelona no va reaccionar a la diana de l'Espanyol. Les referències de Valverde no desplegaven la brillantor d'altres ocasions. Els locals van minimitzar riscos i fins i tot van signar possessions especialment llargues que van encantar a l'afició. La primera part del Barça va ser per oblidar. Va intentar, això sí, reconduir el desastre abans del descans. Primer, Messi al minut 41, en connectar amb el cap una centrada llunyana davant Diego López, però el porter va atrapar la pilota sense problemes. En la següent acció, Luis Suárez va enviar la pilota al pal dret. Finalment, Messi no va encertar de lliure directe.



La reacció és una realitat

Ernesto Valverde, com és habitual, va apostar per Arturo Vidal per revolucionar el partit a la mitja part. La reacció del Barcelona va arribar molt aviat: en cinc minuts. Luis Suárez va definir a la perfecció un centre d'Alba molt enganxat al pal. Diego López no va poder evitar l'empat. Estava disposat a sentenciar el matx per la via ràpida. Al minut 59, Arturo Vidal posava els blaugrana per davant després d'una assistència de Luis Suárez. L'atacant uruguaià va canviar el duel amb dues accions de nivell, sense resposta per part d'un rival que no s'ho podia creure i que començava a pagar l'esforç de la primera meitat. Abelardo va esgotar tots els seus canvis ràpidament. El nou tècnic buscava l'empat i, a més, oferir un bon espectacle a la graderia. El Barcelona no patia en excés, però en el 75, el col·legiat va mostrar la segona groga a De Jong: la primera expulsió de la seva carrera. Va agafar Calleri per la samarreta quan ja tenia una groga. Va ser un punt d'inflexió.

L'amfitrió va prémer l'accelerador per aprofitar la superioritat numèrica, però no creava perill destacable sobre l'àrea de Neto. Calleri, la seva referència a dalt, tot just entrava en joc, tot i que la connexió entre Vargas i Wu Lei convidava a l'optimisme. Finalment, el xinès va treure el premi: gol al 88. El futbolista va signar un xut creuat impossible per a Neto i va animar encara més l'Espanyol, que va tenir a prop el tercer després d'un robatori de Calleri. No hi va haver més sorpreses en un derbi que reactiva la il·lusió dels blanc-i-blaus i confirma que el Barça està lluny de la seva millor versió.