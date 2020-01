Lloret i Palafrugell empaten en el derbi i el Girona és golejat pel Barça a Palau

El derbi gironí d'OK Lliga entre Lloret i Palafrugell va acabar amb un empat a dos gols que no satisfà cap dels dos equips. Ni wls selvatans, per sortir del pou de la classifiació, ni wls empordanesos, per tenir un coixí més còmode sobre la zona de descens.

A la primera meitat, el marcador no es va moure i es va arribar al descans amb el 0-0 inicial. No va ser fins als 3 minuts de la represa quan el visitant Figa, de penal, transformava el marcador. Els locals, necessitats de punts, no es van rendir i van aconseguir capgirar el taulell amb les dianes d'Alex Greu i Gómez (2-1) quan encara quedaven 11 minuts per jugar. De nou Figa, quan faltaven 7 minuts per al final, va posar el definitiu 2-2 al marcador. Un empat que fa que el Lloret trenqui una ratxa de set jornades sense puntuar però que continuï com a cuer amb 5 punts, a 10 de la permanència. Per la seva banda, el Palafrugell és l'equip que marca la salvació amb 15 punts, a un de la zona de descens.



El Garatge Plana Girona no va poder superar el líder de la lliga, el Barça, i va caure golejat a casa per 0-4. Tot i així, els gironins van plantar cara durant els primers 35 minuts, quan el marcador encara era de 0-1 i tot podia passar. Però en els minuts finals de partit els balugrana van fer valer el seu potencial i amb menys d'un minut van fer dos gols consecutius (0-3) que pràcticament sentenciaven el partit. Quan faltaven 9 minuts, Pascual va fer el 0-4 definitu, que fa que el conjunt dirigit per Marc Comalat i Ramon Benito encaixi la segona derrota consecutiva i ja sumi la tercera jornada sense poder guanyar.