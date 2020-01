Figueres i Peralada s'enfronten avui a la Lliga tres anys després de l'últim derbi

L'any no pot començar de la millor manera per a l'espectador empordanès de Tercera Divisió. I és que avui (12.00) es disputa el derbi de la comarca gironina entre el Figueres i el Peralada. L'entrenador de l'equip que jugarà avui com a local, Javi Salamero, va definir el conjunt xampanyer com un «equip que té uns números de play-off fora de casa amb molt bons futbolistes». A banda d'això, Salamero va voler valorar el derbi empordanès com un «partit molt atractiu on espero que l'estadi de Vilatenim sigui un bon escenari per veure futbol de màxim nivell». El Figueres, que jugarà al seu estadi, té un altre al·licient: el d'encadenar una bona ratxa de resultats. Ve de sumar els tres punts en la jornada que els hagués tocat jugar contra el Reus i de vèncer la Poble de Mafumet a casa (2-1) i l'Igualada (3-6) en el darrer partit del 2019.

D'altra banda, l'equip visitant, el Peralada, no pot dir que arriba al primer partit del nou any. El conjunt dirigit per Albert Carbó trepitjarà la gespa artificial de l'estadi de Vilatenim havent sumat diverses jornades sense conèixer la victòria: va empatar al camp de l'Europa (0-0), va sumar una derrota contra el Terrassa (1-2) i ve d'encadenar dos empats contra el Granollers (0-0) i el Vilassar de Mar (1-1). Tot i els mals resultats conreats últimaments pels xampanyers, només és un punt el que li treu el Figueres. A més, per al duel que es juga avui Carbó podrà comptar amb la nova incorporació, Josu Prieto, provinent del Lahti finès.