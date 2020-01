El partit aplaçat entre l'Sporting i el Saragossa, el dimarts dia 7

El partit entre el Saragossa i Sporting de la jornada 22 de la Segona Divisió, que s'havia de disputar ahir però que finalment es va aplaçar per la grip que ha afectat gran part de la plantilla del conjunt asturià, es disputarà el dimarts de la setmana vinent, dia 7 de gener, a les nou de la nit. Així ho va confirmar el Comitè de Competició de la Federació Espanyola. És el segon partit que ha hagut d'aplaçar el Saragossa aquesta temporada després que a la sisena jornada el Fuenlabrada no va poder jugar per una intoxicació alimentària que va afectar bona part dels seus futbolistes.