Lloret i Palafrugell encenten el 2020 amb un derbi ple de dramatisme

La quinzena jornada de l'Ok Lliga arriba ben aviat, aquest primer cap de setmana de l'any, i ho fa amb un derbi gironí. El Lloret Vila Esportiva, cuer de la classificació amb només 4 punts, rep la visita del Corredor Mató Palafrugell, quart per la cua. Els selvatans enllacen set derrotes consecutives i només han guanyat un partit aquesta temporada, a principis de novembre a la pista del Voltregà. Sumar avui és imprescindible per començar a mirar cap amunt davant un rival, el Palafrugell, que va tancar el 2019 imposant-se per la mínima al Vic (2-1). Per la seva banda, el Garatge Plana Girona té al seu davant una prova d'altura. Rep la visita del Barça, actual líder empatat a punts amb el Liceo, sense res a perdre. Tots dos partits, a partir de les 20. 30 hores.