L'Ajuntament de Vilajuïga vol potenciar la Cursa de Muntanya entre Castells

L'Ajuntament de Vilajuïga s'ha implicat en la Cursa de Muntanya entre Castells-Citroën Interfren que organitza el Grup Excursionista Capgirell de Vilajuïga els dies 13, 14 i 15 de març. El govern vol donar solidesa a l'esdeveniment i alhora aprofitar perquè doni visibilitat a la població i beneficiï els negocis.

L'Àrea de Promoció Econòmica espera aprofitar els diversos esdeveniments que se celebren amb èxit al poble i que tenen en compte el turisme de natura perquè el poble i els seus comerços se'n puguin beneficiar econòmicament, així com potenciar entre la població la pràctica de l'esport.

Davant l'esdeveniment, que ja acumula sis edicions i que en la darrera edició va comptar amb 2.500 participants, l'equip de govern va posar sobre la taula l'interès per arribar a un acord amb el club organitzador per unir esforços per fer encara més gran aquesta cursa. És per això que l'Ajuntament de Vilajuïga i el Grup Excursionista Capgirell de Vilajuïga han arribat a un preacord que s'espera materialitzar en breu en forma de conveni perquè l'esdeveniment, així com la Fira de Muntanya i Esports d'Aventura, segueixi realitzant-se al municipi.





Més de dos mil visitants

Per a la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Paula Pairó, és un «pas molt important per al poble». Constata que el poble té 1.200 habitants i «cal aprofitar un esdeveniment que en tan sols un cap de setmana porta més de 2.000 visitants per tal de promocionar-nos i posar sobre la taula tots els atractius que ens ofereix el nostre entorn».