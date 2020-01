Espanyol i Barça estrenen l'any amb un derbi marcat pels evidents contrastos

L'Espanyol i el Barcelona estrenen al 2020 aquesta nit (21.00 hores) en un derbi capicua, amb els blaugranes liderant el campionat tot i el seu joc irregular i els blanc-i-blaus tancant la classificació a l'espera que el seu nou tècnic, Abelardo Fernández, els guiï pel cada vegada més escarpat camí de la salvació.

El Barça, però, té prou amb la inèrcia que li dona la capacitat ofensiva del seu trident per gaudir d'un avantatge de dos punts respecte al Reial Madrid, el seu més immediat perseguidor. Si guanya o empata, el conjunt blaugrana tancaria la primera volta com a líder de Lliga abans de viatjar a l'Aràbia Saudita per disputar la Supercopa d'Espanya.

Malgrat reincorporar-se als entrenaments el 2 de gener, l'argentí Lionel Messi i l'uruguaià Luis Suárez, els dos màxims golejadors de l'equip, acompanyaran previsiblement Antoine Griezmann a l'onze titular. No obstant això, no es descarta que els joves del filial Ansu Fati i Carles Pérez gaudeixin de minuts per donar una mica de descans al dos puntes.

Al mig del camp, el brasiler Arthur continua de baixa per molèsties al pubis (en té encara per unes tres setmanes) de manera que Busquets, De Jong i Rakitic, fixos en les últimes dates, es perfilen com a titulars.

Més enrere Neto suplirà la més que possible baixa a la porteria de Marc-André ter Stegen, que continua amb el seu tractament conservador per intentar que s'acabi d'una vegada per totes la tendinopatia que pateix al genoll dret. Una baixa sensible per als barcelonistes, que encara no coneixen la derrota a l'RCDE Stadium en partit de Lliga.

Per la seva banda, l'Espanyol, a cinc punts de la salvació, buscarà el que encara no ha aconseguit en el que va de curs: sumar els tres primers punts al seu estadi. Ho farà davant el seu màxim rival que, tot i encadenar set jornades sense conèixer la derrota a la Lliga, s'ha mostrat una mica inconsistent lluny de Camp Nou, especialment en els primers compassos del curs. Serà el primer compromís d'Abelardo Fernández, que veu el derbi com una oportunitat per reactivar anímicament l'equip en les seves hores més baixes. El vestidor comparteix aquesta sensació i està disposat a oferir una bona imatge davant la seva afició, necessitada d'alegries en la present campanya. L'asturià és el tercer tècnic des de principis de temporada, una situació que evidencia el mal moment de l'amfitrió.



Sarsanedas, recuperat

Pel que fa al filial blaugrana, que també debuta aquest 2020 rebent l'Espanyol B, ja disposa de nou del migcampista Ferran Sarsanedas. L'amerenc va patir una sindesmosis al turmell esquerre al novembre i ja està del tot recuperat.