El Club Voleibol Figueres celebra la majoria d'edat

Des del club es considera que la situació del nou pavelló de Figueres està «encarrilada» i se solucionaran les mancances d'equipament

El voleibol figuerenc es fa gran, almenys en la nova etapa que va obrir l'any 2001 quan va deixar de ser una secció del Club Natació de la ciutat per independitzar-se en el Club Voleibol Figueres. Enguany, l'entitat ha celebrat la majoria d'edat amb la satisfacció de mantenir viu i donar continuïtat a aquest esport tot i les adversitats. I és que el club gaudeix d'un dels seus millors moments amb un total de deu equips de base i un sènior-veterà, superant el centenar de membres a l'entitat presidida per Jordi Jaume Albert.

«Volem que la mainada vagi pujant per tots els esglaons i assegurar la continuïtat del club», explica Jaume, que celebrà el seu catorzè aniversari com a president del Club Voleibol Figueres en dues etapes. De fet, va ser el primer màxim responsable de l'entitat durant quatre anys, des del 2001 fins al 2005, i va tornar a agafar el relleu per complir gairebé una dècada més des del 2010 fins a l'actualitat.



Una bona tongada

En l'àmbit competitiu, el Figueres gaudeix d'un bon moment de forma dels seus equips federats que aspiren a participar en les fases d'ascens de categoria. «És de lloar la feina dels entrenadors i la mainada. Estan demostrant un bon nivell», comenta Jaume sobre la situació competitiva actual, tot i que remarca que «cal incorporar nous jugadors i jugadores per agafar el relleu». De moment, sembla que la situació és favorable gràcies als tres equips alevins i un benjamí amb els quals compta el club.



El primer contacte

Una de les claus del club és la seva presència a les escoles, ja que ofereixen un primer contacte ludicoesportiu per als més petits. Com a activitat extraescolar, els nens i les nenes practiquen el voleibol i els interessats a «prendre-s'ho més seriosament» fan el salt al club figuerenc.

«Amb les nenes hem aconseguit que els hi agradi i vinguin amb nosaltres, però tenim un problema de manca de nens. Per desgràcia no consideren el voleibol com un esport masculí», respon Jordi Jaume sobre una realitat que condiciona els equips actuals, i és que en categories escolars i algunes federades poden competir nens i nenes junts amb equips en format mixt.



El peix que es mossega la cua

Novament, la manca d'instal·lacions de la ciutat de Figueres afecta directament a les necessitats esportives, en aquest cas, del Club Voleibol Figueres, en un pavelló Roser Llop ple de gom a gom, on intenten conviure un bon grapat de clubs.

La prioritat per a tots els clubs afectats és descongestionar la situació, sigui com sigui, ja que representa una limitació important a l'hora d'entrenar i desenvolupar satisfactòriament el dia a dia de l'esport a la ciutat. «Per poder entrenar més, cal tenir pistes i alliberar hores», expressa Jaume que té clar que la necessitat del tercer pavelló és imperiosa a aquestes altures. De moment, es mostra optimista i considera que «la situació sembla estar encarrilada» per a l'any 2021.

La falta d'entrenadors és també un hàndicap a tenir en compte, però Jaume considera «lloable» el grup humà i el bon ambient que s'ha format, un incentiu important per assolir l'objectiu que s'ha marcat al capdavant del club. «Volem anar animant els nens i les nenes per mantenir viu el vòlei a Figueres», conclou Jordi Jaume.