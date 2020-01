Apel·lació suspèn la sanció al Rayo pel cas Zozulia i Vallecas podrà obrir tota la grada

El Comitè d'Apel·lació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha estimat la sol·licitud presentada pel Rayo Vallecano i ha decidit suspendre cautelarment la sancions imposades al club madrileny després del partit davant l'Albacete, suspès el passat 15 de desembre pels insults proferits sobre el jugador visitant Zozulia. D'aquesta manera, queden en l'aire els càstigs imposats la setmana passada al club madrileny: l'obligació de disputar a porta tancada la segona part d'aquell partit contra l'Albacete, la clausura parcial de la grada de l'estadi de Vallecas durant dos partits i la multa de 18.000 euros. Demà contra el Girona, per tant, el fons on es col·loquen els Bucaneros podrà obrir amb normalitat.

Va ser precisament des d'aquella zona on van sortir els càntics que qualificaven de «nazi» a Zozulia i es van exhibir pancartes contra ell. Apel·lació ha estimat la sol·licitud del Rayo, que ha demanat més temps per fer un recurs més elaborat. L'afició del Rayo va frustrar el fitxatge del davanter ucraïnès el 2017 per la seva disconformitat amb la ideologia del jugador, que era al Betis. Mai fins el Rayo-Albacete s'havia suspès un partit a Espanya per crits contra un futbolista.