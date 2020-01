L'Uni jugarà 8 partits en 24 dies en un mes de gener de gran exigència

Vuit partits en vint-i-quatre dies. Aquest és el panorama que li espera a l'Spar Citylift Girona durant un mes de gener d'alta exigència, sobretot amb l'objectiu de mantenir el lideratge en solitari de la Lliga Femenina Endesa, i intentar evitar les dues últimes posicions a l'Eurolliga, que comporten l'eliminació al final de l'actual fase de grups. Després de quatre dies de festa amb motiu de Cap d'Any, les jugadores d'Èric Surís van retrobar-se ahir a Fontajau per començar a preparar el tret de sortida d'aquesta marató, diumenge a casa contra el Zamarat. De fet, els tres propers partits de l'Uni seran com a locals, perquè dijous que ve aterrarà a Girona l'Asvel Lió en l'Eurolliga, i el diumenge 12 hi haurà un nou partit de Lliga amb el Gipuzkoa.

Dels vuit partits de gener que té per davant l'Uni, cinc seran a casa i només tres a fora, tot i que un d'aquests, la visita al Dynamo de Kursk, comporta el llarguíssim viatge de més de 3.600 quilòmetres fins a la ciutat russa. Programat el duel per al dimarts 28 de gener a les 5 de la tarda, hora catalana, l'Uni avançarà el duel contra l'Araski de Lliga Femenina al dissabte 25 per poder afrontar el desplaçament amb un marge suficient de temps. L'altre sortida en la màxima competició continental serà el dia 16, a la pista del Sopron. Tant les russes com les hongareses van caure a Fontajau en els partits d'anada. Després de jugar contra el Kursk, l'Eurolliga s'atura fins al 20 de febrer, amb un Uni-Schio a Fontajau.

Líders amb un balanç de 13/1 a la Lliga Femenina Endesa, els rivals de gener en aquesta competició pinten assequibles: Zamarat i Gipuzkoa ocupen la penúltima i l'avantpenúltima posició, mentre que l'Ensino Lugo, a qui caldrà visitar, és vuitè i en el partit de la primera volta a Girona va posar, això sí, serioses dificultats a l'equip de Surís. El gran repte es presenta a l'Eurolliga. L'Uni és penúltim del seu grup amb un balanç de 3/5 que també acrediten Arka Gdynia (5è) i Asvel Lió (6è), els dos equips que passaran per Fontajau. Superar-los donaria un impuls notable a les aspiracions d'evitar els llocs 7è i 8è, que comporten l'eliminació, i posaria les gironines en franca disposició d'acabar 5es o 6es i seguir l'aventura europea a l'Eurocup. Tot i que els quatre primers llocs no estan lluny (Kursk és quart amb 4/4, tot just un triomf més que l'Uni), la possibilitat de classificar-se per seguir en les eliminatòries de l'Eurolliga es presenta molt complicada, i més sense haver guanyat cap partit fora de casa. L'altre rival continental de gener és el Sopron, últim classificat, també amb 3/5, per tant, un altre enfrontament directe.

Surís va donar descans a la plantilla des del diumenge i fins ahir. L'Uni venia de guanyar dissabte a la pista del València. Ahir les jugadores es van retrobar a la tarda a Fontajau per començar a preparar el duel contra el Zamarat, que s'ha avançat a 2/4 d'1 del migdia a Fontajau per evitar coincidir amb les cavalcades de Reis de la tarda. Serà el tret de sortida d'un gener molt exigent.