El Club Natació Figueres competeix en el trofeu aleví de Reis de Barcelona

El Club Natació Figueres afronta, aquest divendres, el primer campionat de Catalunya del 2020. Els alevins de l'entitat figuerenca disputaran el Trofeu DS Nedador Complet de Reis, que se celebra a les instal·lacions del CN Barcelona.

Segons explica el CNF, el campionat es disputa per primera vegada i s'han classificat el 80 millors nedadors nascuts els anys 2006, 2007 i 2008 de la prova de 200 estils. Del Club hi participen Crosby Fitch, Ferran Almenara, Biel Serra, Pau Roig, Alba Rivera, Elsa Rubio i, com entrenador, Hèctor Ruiz.

Des del CNF, preveuen que els joves nedadors "posin en pràctica la tècnica, l'esforç i la constància que es treballa als entrenaments, dia rere dia, per poder assolir els objectius".

