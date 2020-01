El Barça prepara el derbi contra l'Espanyol amb Messi, Suárez i Vidal

Amb la incorporació de l'argentí Leo Messi, l'uruguaià Luis Suárez i el xilè Arturo Vidal, tots els jugadors del FC Barcelona disponibles es van entrenar ahir dijous a les ordres d'Ernesto Valverde, en la primera sessió de l'any per preparar el derbi de demà davant l'Espanyol. Els tres jugadors, a més del porter Neto, comptaven amb permís extra de Valverde per passar les festes de Nadal i Cap d'Any en els seus respectius països, però el porter brasiler va tornar abans pels problemes físics de Marc André Ter Stegen. Messi, Suárez i Vidal van entrenar-se ben poques hores després d'haver aterrat al Prat amb les famílies.

Ter Stegen, afectat d'una tendinopatia al genoll dret, realitza tractament específic, per la qual cosa Neto apunta a titular tant enfront de l'Espanyol com la setmana que ve a la Supercopa d'Espanya. A la sessió d'aquest dijous també hi van participar els futbolistes del filial Collado, Carles Pérez, Ansu Fati, així com el porter Iñaki Peña. Segueixen de baixa Arthur i Dembélé. L'equip tornarà a entrenar-se aquesta tarda (18.00), i una hora abans compareixerà davant els mitjans el tècnic Ernesto Valverde.

A un parell de dies del derbi barceloní, tots dos clubs van tenir un record per als seus respectius entrenadors, ja que els blaugranes van recordar el passat culer d'Abelardo Fernández, tècnic dels blanc-i-blaus, mentre que els pericos es van referir al pas d'Ernesto Valverde tant com a entrenador com a jugador de l'Espanyol.

L'episodi va tenir lloc a Twitter i en tots dos casos els encarregats de les xarxes socials respectives van utilitzar l'etiqueta #TBT que s'utilitza per recordar episodis del passat. El primer a tuitar va ser el Barça cap a les 12 de migdia: «#TBT Abelardo, el nou entrenador de l'Espanyol amb passat blaugrana. 257 partits i 17 gols», un tuit acompanyat d'un vídeo de poc més de quatre minuts amb tots els seus gols .

Una hora i quart després, l'Espanyol va tuitar: «#TBT Valverde, entrenador del FC Barcelona amb passat perico. Com a jugador: 87 partits oficials i 17 gols. Com a tècnic: 99 partits oficials». El contingut va acompanyat per un vídeo de 37 segons amb algun gol i declaracions com a tècnic de l'ara entrenador de Barça.



Canvis a la directiva

Emili Rousaud, fins ara vocal de la junta directiva del Barcelona, va ser nomenat ahir vicepresident institucional de l'entitat catalana, amb la qual cosa es posiciona com a candidat continuista de la directiva de Josep Maria Bartomeu amb vistes als comicis de l'estiu de 2021. La vicepresidència institucional estava vacant en la directiva del Barça des que l'1 d'octubre de 2017 va presentar la dimissió Carles Vilarrubí. A més, la decisió té la seva importància, ja que amb vista a les pròximes eleccions del 2021, el candidat continuista que sonava per a aquestes (Jordi Cardoner) va anunciar que no es presentaria, de manera que Rousaud té tots els números per ser l'aspirant que sorgeixi de l'actual directiva.

Una altra de les decisions comunicades pel club blaugrana és la incorporació de David Bellver com a vocal integrat a l'Àrea Esportiva, amb funcions vinculades a les competicions internacionals organitzades per UEFA i FIFA. Bellver és l'actual president de MICFootball, empresa que s'encarrega d'organitzar des de fa dues dècades el torneig internacional MIC – Mediterranean International Cup de futbol base a les comarques gironines.