Pau Reig, Arnau Turon i Marina Guerrero guanyen la Sant Silvestre de Girona

La Sant Silvestre de Girona, disputada dimarts a la tarda poques hores abans de cloure el 2019 amb la presència pels carrers del centre d'uns 2.300 corredors, se la van apuntar Pau Reig i Arnau Turon, en la categoria masculina, i Marina Guerrero, en la femenina. Els dos corredors del Nan Oliveras Team van entrar a meta plegats, agafats de la mà, després de firmar un temps de 15.10, dos segons més ràpids que el tercer classificat, Erik Merino (Anitin), que va completar el podi.

La dona més ràpida va ser la banyolina Marina Guerrero (CA Manresa), que revalida d'aquesta manera la victòria que havia aconseguit també el 2018 en aquesta mateixa prova. Guerrero va marcar un crono de 16.47 i va quedar classificada en la posició 22 de la general absoluta. Per darrere seu hi van entrar Carmen Oliveras (16.56) i Irene Batlle (17.14).

La sortida i l'arribada de les proves es va fer, com sempre, des del pavelló de Fontajau. Unes 2.300 persones, segons l'organització, van participar a la 15a Cursa de Sant Silvestre de Girona i a la 10a Mini Sant Silvestre. La prova està organitzada per l'Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d'Esports, i el Club d'Atletisme Girona. Les inscripcions s'havien tancat un cop assolit el nombre màxim de participants tant per a la cursa adulta, 2.000 persones, com la infantil, 300 persones.