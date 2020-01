Competició dicta que el Barça-Liceo de l'OK Lliga s'ha de jugar en nova data

El Comitè de Competició de la Federació espanyola de patinatge ha estimat «com a justificada» la incompareixença per causa de força major del Liceo al partit corresponent a la jornada 14a de l'OK Lliga, que havia de disputar contra el Barça el passat 22 de desembre. Com a conseqüència i en una nota publicada aquest dimarts, requereix als dos clubs que comuniquin al Comitè Nacional d'Hoquei sobre Patins (CNHP) una data de conformitat per a la celebració del partit entre els dos colíders de la categoria. El Liceo no va poder viatjar el dia previst pel temporal de vent i pluja.