Èxit de participació de l'Obert de Nadal per a joves del Club Escacs Figueres

Aquest passat cap de setmana es va celebrar la novena edició de l'Obert d'Escacs de Nadal que el Club Escacs Figueres organitza per als més joves (fins a sub12), un torneig que va comptar amb la participació de fins a 23 escaquistes. Tots ells van disputar un total de sis partides d'un quart d'hora de duració. En el grup dels més grans el guanyador va ser David Rodríguez, que va guanyar totes les partides. El segon lloc va ser per a Guillem Villalba, seguit de David Blanch i Anion Pibernat. En el grup de sub8 i principiants va imposar-se Jan Pol Osses, guanyador de l'última edició, qui no va cedir cap punt. El segon va ser Roger Lázaro. Aquest dijous i fins al dia 5 es disputarà el 9è Obert de Nadal, amb 30 participants.