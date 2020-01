«Tornem amb una il·lusió i motivació especial a on va ser casa nostra»

El gironí és el líder del nou Peralada en el seu retorn a Tercera Divisió, un dels pilars del conjunt xampanyer juntament amb els excapitans de la Unió que van sortir l'estiu passat. Romero i els seus companys tornen a Vilatenim coneixent què és guanyar el derbi de la Tramuntana.

Continuarà portant el braçalet de capità a Vilatenim. Sergi Romero va arribar a Peralada aquest estiu amb els seus companys del Figueres per ser els nous pilars del conjunt xampanyer en el seu retorn a Tercera Divisió. El gironí torna on va considerar casa seva per enforntar-se als unionistes en el derbi i buscar la primera victòria del Peralada a Vilatenim.



Primer de tot, com acaba l'equip aquest any 2019 respecte a les espectatives?

Hem acabat amb sensacions una mica agradolçes. Des del punt de vista de resultats, només hem sumat dos empats en les dues últimes jornades, però l'equip està bé. L'evolució del grup des de l'inici fins avui ha estat clarament ascendent i volem seguir amb aquesta línia per seguir creixent.

Arriba a Peralada com una de les primeres incorporacions després del trencament de la filiació amb el Girona. Com ha viscut aquest «reneixament»?

El missatge des del primer moment va ser de tranquilitat i, després de quatre mesos, així s'ha mantingut. Hi va haver un moment d'incertesa per algunes notícies que sortien als mitjans de comunicació, però vam tenir una reunió amb la junta i ens van mostrar total confiança en la plantilla i el cos tècnic.

El Peralada és un equip completament nou. Com ha estat aquest període d'adaptació?

La falta d'acoplament la vam pagar al principi amb molts jugadors i cos tècnic nou, una situació diferent per a tots els jugadors que acabavem d'arribar. Després l'equip va fer un canvi i ara estem en clara línia ascendent, els resultats van arribar i estem en forma.

Quin és l'objectiu real per aquest curs?

Des del club, no hi ha cap tipu de pressió respecte a la taula. Si que és veritat que el vestuari és ambiciós i volem acabar com més amunt millor. Competim per intentar guanyar tots els partits i sumar el màxim de punts possibles.

Va vestir la samarreta del Figueres durant quatre anys i era el capità del centenari. Com s'arriba a la situació que vam viure a l'estiu amb la sortida dels jugadors cap a Peralada?

Va ser una decisió molt complicada. Era l'any del centenari del club, tots teníem molta il·lusió i ganes i, en especial, els capitans, que havíem apostat fort pel projecte. Durant el curs, van anar passant un seguit de circumstàncies i fets que es van acomular fins a l'estiu. Els resultats no van acompanyar i va ser dur esportivament i emocionalment. Al final de la temporada, un seguit de situacions van precipitar la sortida de molts jugadors de l'equip. En el meu cas en concret, vaig tenir la oportunitat de tornar a Peralada, un club on hi guardava molt bons records, proper i amb un projecte atractiu.

La decisió de sortir va ser tan complicada com va semblar en el seu moment?

En l'àmbit esportiu, va ser de les més complicades que he hagut de pendre. El Figueres és un club que m'estimo després de quatre anys i no va ser fàcil fer el pas, però va ser una decisió consensuada amb la meva familia i també amb els meus companys. Va ser purament futbolística i emocional, no va tenir res a veure el tema econòmic.

Torneu a Vilatenim, on el Peralada no ha guanyat mai un derbi, però també és veritat que els guanyaven jugadors com vostè o Ritxi Mercader. És especial tornar?

Sí. No deixen de ser tres punts, però és un partit que ens agafem amb una il·lusió i motivació especial a l'estadi que va ser casa nostra durant molts anys.

El Figueres també ha fet una plantilla nova per aquesta temporada. Com el definiria com a rival?

El veig com un equip sòlid i rocós. Penso que té una capacitat de sacrifici molt gran i tenen jugadors amb talent que són capaços de decidir un partit.

Anys enrere, els dos equips s'enfrontaven amb exjugadors d'un equip i altre. En aquesta ocasió només passa amb el Peralada. El derbi serà diferent als anteriors?

Crec que serà un derbi intens amb una motivació extra per part dels dos equips. Al final, tot i que hi hagi jugadors que no siguin de Figueres o l'Empordà, l'ambient que es repira fa que sigui un partit especial. També és veritat que no espero que sigui un derbi tan emocional com els anteriors amb exjugadors del Peralada a Figueres i al revés, però segur que serà un partit amb moments de tensió futbolística. És un derbi.

Està a gust a Peralada?

Molt! Amb el temps he vist que la decisió que vaig pendre a l'estiu va ser la correcta. Peralada és el lloc que vaig viure i que imaginava que seria. La sinceritat, la confiança i el tracte humà passen per sobre de tot i estic content de poder ajudar al club a seguir endavant.