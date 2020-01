«El bàsquet, a l'Alt Empordà, es treballa molt bé des de les escoletes formatives»

Xavier Santaló és advocat i màxim representant de la Federació Catalana de Bàsquet a la demarcació de Girona. Actualment també és el vicepresident de l'organisme en l'àmbit nacional.És home de conversa argumentada. Li agrada tenir contacte amb els clubs, amb els jugadors i amb els mitjans de comunicació. Parlem amb ell de l'actualitat de l'esport de la cistella a la demarcació de Girona i a l'Alt Empordà, comarca que sovinteja i que coneix bé.

Canvíem d'any i toca fer balanç de la situació del bàsquet gironí i empordanès. Gaudeix de bona salut aquest esport?

La situació és positiva i ens convida a ser optimistes de cara al futur. Els clubs treballen bé des de les escoletes formatives. Els clubs de l'Alt Empordà, per exemple, són un bon exemple d'aquesta aposta per fer créixer el planter. La feina es nota a l'Adepaf, les Escolàpies, el Grifeu, el Peralada, l'Escala, Vilafant, sense oblidar Castelló i Roses. Els nens i les nenes que van començar a familiaritzar-se amb el bàsquet ara fa quatre o cinc anys ara ja estan plenament integrats en equips competitius federats. Es nota en les presentacions dels clubs quan veus la quantitat d'equips de base que arriben a tenir. Nosaltres ho detectem amb el nombre de llicències que es tramiten. Això ha de generar una base molt forta que ens ha de permetre pensar en noves fites, com podrien ser categories més altes per als diferents equips.

Un problema transversal en moltes poblacions de la demarcació i que afecta directament els clubs de molts esports és la falta d'instal·lacions. N'és conscient la Federació?

I tant. Des de la Federació sempre procurem explicar als ajuntaments que els equipaments són necessaris per a les necessitats creixents de la pràctica esportiva. Els clubs necessiten créixer perquè la població, demogràficament, també està creixent. I no podem oblidar que l'esport, els clubs, són una gran eina de cohesió social, d'integració, una font de formació i de trasllat de valors.

Per a la Federació ha estat una decepció que Figueres, finalment, no pugui ser la Ciutat del Bàsquet Català del 2020 com era previst?

Com a Representació Territorial sí que puc dir que per a nosaltres ha estat una gran decepció. Com a Federació Catalana de Bàsquet podem dir que en el lloc de Figueres hi haurà una altra ciutat catalana que ocupi aquest lloc. Havíem fet molts esforços per aquesta fita, hi havia una bona planificació al darrere. En el seu moment, des de les institucions públiques, especialment des de l'Ajuntament de Figueres, es va creure oportú fer coincidir aquesta capitalitat nacional del bàsquet amb l'estrena del pavelló poliesportiu que s'estava projectant i que els clubs necessiten. Ens ha sabut greu haver de retardar l'esdeveniment, però tenim la il·lusió de pensar que d'aquí a un parell d'anys el nou equipament poliesportiu serà una realitat, no només per a la Ciutat del Bàsquet Català de quan toqui, sinó per reforçar la disponibilitat de pistes per a les entitats esportives. Figueres haurà de tornar a presentar una candidatura prèvia per poder aprofitar una nova oportunitat.

Una de les grans notícies del bàsquet gironí ha estat l'ascens de l'empordanesa Yasmina Alcaraz al màxim nivell del bàsquet estatal, l'ACB.

Una gran notícia. Fins ara no n'havíem tingut mai cap, d'àrbitra, en aquest nivell. És molt important per a tota la demarcació, per tal que tot el col·lectiu arbitral vegi que no tot és Barcelona, que hi ha possibilitats d'avançar de catagoria i arribar al més amunt possible. De nivell en tenim. Cal treball i constància. La Yasmina és un referent i també ho ha de ser per a jugadors i entrenadors, dones i homes.

Aquest 2020 hi ha eleccions a la Territorial. Es presentarà a la reelecció?

És la nostra intenció. Tenim voluntat de continuar. Hem treballat tant com hem pogut, procurant el màxim acostament possible a les necessitats dels clubs. Sempre queda camí per millorar.