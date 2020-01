«Arribem en un bon moment de forma i hem d'aprofitar-ho»

En la seva segona temporada a la Unió Esportiva Figueres, el migcampista s'ha convertit en el referent d'un equip remodelat de dalt a baix aquest curs, on afronta el seu primer derbi de la Tramuntana contra el Peralada amb l'objectiu de «donar una alegria a l'afició».

La primera vegada. Marc Gelmà viurà la reedició del derbi de la Tramuntana davant el Peralada, dues temporades després. El nou capità de la Unió encara el seu segon curs i és el referent d'un vestuari jove, però amb «il·lusió i fam» que ha acabat l'any en plena forma abans de rebre la visita d'un bon grapat de cares conegudes.



Com creu que acaba la Unió Esportiva Figueres aquest any 2019?

Considero que l'equip ha fet una progressió molt bona des de l'inici. Tot i ser un equip nou, el grup humà és molt maco i les ganes de créixer es veuen reflectides en els últims resultats positius.

Tot i aquesta progressió, va tocar canviar d'entrenador amb la lliga en marxa.

S'ha de reconèixer la feina de Xavi Agustí, sobretot, per la temporada passada. Potser els resultats no es van acabar de donar i en el món del futbol és complicat quan els números no surten. Per part dels capitans, va tocar mirar endavant i vam intentar mantenir l'estabilitat i que el canvi fos positiu. Javi Salamero és una persona que ha arribat a l'elit i es nota. L'equip està traient partit a la seva experiència i els resultats acompanyen.

Després d'un any entretingut, per no dir convuls, sembla que l'equip ha trobat la tecla?

Sembla que sí. Som una plantilla molt jove i penso que és un projecte per poder agafar embranzida i, perquè no, mirar cap amunt. És complicat fer el pas a categories superiors, però ens trobem a pocs punts del «play-off», però també de la zona baixa realment. Amb un bon esperit competitiu i la fam que té l'equip crec que podem fer coses maques aquesta temporada.

Quin és l'objectiu real del club per aquest curs?

Ara mateix, crec que el primer objectiu de la Unió és salvar la categoria. A partir d'aquí, els jugadors i el club volen créixer. Si podem arribar a les últimes deu jornades amb opcions reals per colar-nos al «play-off» millor. Considero que els dubtes del principi -amb un equip tan jove- s'han resolt i, per què no, creure que podem arribar vius i amb opcions a les últimes jornades.

Poc després d'acabar la temporada, surten els quatre capitans de la Unió cap a Peralada. Com ho viu des de dintre?

Personalment, em va fer molta pena la seva sortida. Vaig arribar l'any passat, trobant un grup humà impressionant. A més, vaig gaudir moltíssim futbolísticament com feia temps que no ho feia. Va ser dur des del punt de vista de resultats, però vaig forjar amistats i tinc bon record del meu primer any a Vilatenim amb ells. Va ser un punt d'inflexió clarament, però m'hauria agradat seguir jugant amb ells i millorar els resultats de l'any passat amb el Figueres. Realment, era gent que s'estimava el club, però al final va passar i cadascú ha de decidir el seu camí.

En pocs dies disputarà el seu primer derbi contra el Peralada. Com ho afronta?

És el derbi de l'Alt Empordà. És rivalitat i no hi ha empat que valgui. L'equip en té moltes ganes d'aquest partit, arribem en un bon moment de forma i hem d'aprofitar-ho. Som molt positius i, personalment, en tinc moltes ganes tant des del punt de vista emocional com per la rivalitat que existeix entre els dos equips.

El Peralada també és un equip nou i sembla que s'ha reforçat bé aquest curs. Com el definiria com a rival?

És un rival temible, sincerament. He jugat amb la majoria d'ells i és un equip que coneixem bé. Venen també amb una progressió ascendent des del principi de temporada, sumant punts, però també sensacions. Són jugadors amb un bagatge important a la Tercera Divisió i tenim tot el respecte que es mereix el rival. Crec que tenen una peça clau que és Marc Medina, aporta molt de joc i gols a l'equip i el míster ens dirà com hem de contrarestar les seves armes i, a partir d'aquí, buscarem treure els tres punts i endur-nos el primer derbi del curs.

És per vosaltres el partit més important de la temporada o tres punts més?

Si contesto que són només els punts seria mentida. Els derbis s'han de jugar, viure i guanyar. Estic motivat per aquest partit, espero que pugui arribar en bones condicions per jugar-lo. Alguns d'ells han estat molts anys al Figueres, alguns són d'aquí, i la rivalitat o emoció que puguin sentir en aquest partit serà màxima. Hem d'aconseguir igualar o superar aquesta intensitat per aconseguir donar una alegria als aficionats de la Unió.

Com està físicament? Arriba per disputar el partit contra el Peralada?

En principi sí. Ja estic entrenant sobre el camp, tocant pilota i les sensacions són bones. Tenia entre cella i cella arribar recuperat i serà l'entrenador qui decidirà si tindré la sort de gaudir del derbi.