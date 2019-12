Mor als 81 anys Romà Cuyàs, una figura clau per als Jocs Olímpics de Barcelona

Romà Cuyàs (Barcelona, 1938) ha mort aquest divendres als 81 anys, segons ha informat la Federació Espanyola d'Atletisme. Cuyàs és considerat com una de les figures clau per als Jocs Olímpics de Barcelona '92, ja que va ser l'encarregat de redactar el primer estudi de viabilitat de la candidatura el 1982 i va ser el primer comissari del projecte Olímpic, vicepresident primer de la candidatura en nom del govern espanyol i membre del comitè organitzador, el COOB'92. També es va encarregar com a vicepresident delegat de l'Olimpíada Cultural, ja que tenia una trajectòria com a promotor cultura i editor. De fet, va ser conseller delegat d'Edicions 62 i va dirigir l'associació d'autors i editors de llibres, revistes, diaris i partitures.

De fet, en el seu rol a la cultura, Cuyàs va ser fundador i primer president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana (1978-1982), vicepresident del Gremi d'Editors i també director general de Promoció Cultural de la Generalitat (1996-1997).

Pel que fa a l'esport, entre el 1982 i el 1987 va ser Secretari d'Estat per a l'Esport del govern espanyol i president del Consell Superior d'Esports. També va presidir el comitè olímpic espanyol del 1983 al 1984, així com la Federació Catalana d'Atletisme (2000-2012).

L'any 2017 va rebre la Creu de Sant Jordi. A més, també va rebre el 2013 la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona. El govern espanyol li va atorgar la medalla d'or al mèrit esportiu i també va rebre el collar de plata del comitè Olímpic Internacional.