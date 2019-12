Barça i Madrid tornen a reviure el Clàssic nadalenc

El Barça rebrà avui el Reial Madrid (18.30, #Vamos) en un partit d'alta volada, corresponent a la jornada 15 de la Lliga Endesa i que servirà a tots dos equips per mesurar les seves bones ratxes, així com per donar un cop sobre la taula de l' etern rival.El Palau Blaugrana, en plena època nadalenca, tancarà la competició oficial de l'2019 per als dos clubs espanyols de més força. Per part de el Reial Madrid, els seus jugadors afrontaran aquesta cita amb la moral pels núvols després d'haver batut el seu rècord de victòries en un any natural.

La seva recent victòria 75-87 a la pista de l'Panathinaikos, a més de ser l'onzè triomf seguit a l'Eurolliga, va significar la victòria número 68 dels madridistes s en aquest 2019 que està a punt d'acabar. L'anterior plusmarca, de 67, datava sense anar més lluny de l'any 2018. Malgrat les baixes de Sergio Llull i de Felipe Reyes per sengles lesions, la plantilla que entrena Pablo Laso segueix demostrant fiabilitat i amplitud. El conjunt madridista va líder a la Lliga Endesa, amb un balanç de 12-2, i colíder a l'Eurolliga (13-3) empatat amb l'Efes i amb el Barça.

En el bàndol culer, tot i que resolen els partits amb més dificultat, també s'estan menjant els torrons alegrement. El seu fantàstic exercici en el màxim torneig europeu s'uneix a la segona posició a la Lliga ACB, amb un balanç de 11-3 que té als pupils de Svetislav Pesic sempre atents a qualsevol relliscada del seu immediat rival.

En cas de vèncer, l'equip blaugrana empataria amb el Reial Madrid al cim de la classificació i mantindria a ratlla el Saragossa . Per a més inri, el Barça busca un triomf que talli la seva mala estadística en el Clàssic.El Reial Madrid ha guanyat els seus tres últims duels davant el conjunt culer, incloent aquí dues victòries que li van valer per guanyar el títol de la Lliga 2018/19 i el de la Supercopa d'Espanya 2019/20. Així, la positiva ratxa de Laso i els seus jugadors s'amplia a cinc triomfs en els seus últims sis compromisos davant el Barça.

Nikola Mirotic tornarà a comandar la nau local al Palau, en un altre acalorat enfrontament amb el seu antic club. L'ala-pivot hispà-montenegrí va anotar 21 punts, va capturar 15 rebots i va fer 33 crèdits de valoració per la recent victòria sobre l'Olympiacos (90-80), per la qual cosa serà de nou decisiu en un Clàssic sempre atractiu.